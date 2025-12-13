Prefeitura inaugura reforma e ampliação da Escola Municipal Neusa Santos de Oliveira

Publicada em 13/12/2025 às 08h32
Unidade foi contemplada com cinco novas salas de aula por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Cirone Deiró, ampliando o atendimento à comunidade do Bairro Cidade Alta e regiões adjacentes
A Prefeitura de Rolim de Moura realizou, na tarde desta sexta-feira (12), a cerimônia oficial de inauguração da reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Neusa Santos de Oliveira, localizada na Avenida Cecília Meireles, no Bairro Cidade Alta. A solenidade reuniu autoridades municipais e estaduais, servidores da educação, pais, alunos e membros da comunidade escolar.
A obra contemplou a construção de cinco novas salas de aula e uma passarela, ampliando significativamente a capacidade de atendimento da escola e garantindo melhores condições de acesso e permanência dos alunos.
O investimento total foi de R$ 321.700,00, viabilizado por meio de termo de convênio, com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado Cirone Deiró e contrapartida do município.
Durante a solenidade, foi destacado que a ampliação beneficiará diretamente famílias dos bairros Cidade Alta, Jatobá I e II, Jardim dos Lagos, Jequitibá e Industrial, possibilitando a abertura de novas vagas e o fortalecimento da rede municipal de ensino.
A Escola Municipal Neusa Santos de Oliveira teve seus trâmites de construção iniciados em 2013, foi criada pela Lei nº 2.665/2014 e inaugurada em novembro de 2020. Em 2024, passou a integrar oficialmente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Atualmente, a instituição atende 329 alunos, com uma equipe formada por 63 profissionais, entre servidores e estagiários, e conta com uma área construída de 1.388,04 m².
Ao final da cerimônia, autoridades e membros da comunidade participaram do descerramento da placa inaugural, marcando oficialmente a entrega da obra.
