Prefeitura fortalece a Atenção Básica com entrega de 100 motos e 96 capacetes para Agentes Comunitários

A Prefeitura de Ji-Paraná realizou, na última terça-feira (2), a solenidade oficial de entrega de 100 motocicletas e 96 capacetes, adquiridos com investimento total de R$ 1.500.000,00, destinados exclusivamente para a compra desses equipamentos e veículos, com o objetivo de fortalecer o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município. O investimento garante mais agilidade, segurança e melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam diariamente nos bairros, visitando famílias e acompanhando pacientes.
Os recursos utilizados para a aquisição das motocicletas e dos capacetes foram viabilizados por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Claudia de Jesus (PT), destinada ao fortalecimento da Atenção Básica em Ji-Paraná. A ação é resultado da parceria institucional entre os poderes e reforça o compromisso conjunto com políticas públicas voltadas à saúde da população.
A solenidade ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e contou com a presença de representantes da Câmara Municipal, além do secretário municipal de Saúde, Cristiano Ramos Pereira, que destacou o impacto da entrega para o atendimento diário das equipes.
Com os novos veículos, os Agentes Comunitários de Saúde passam a ter mais autonomia e mobilidade, reduzindo o tempo de deslocamento e ampliando o alcance das visitas domiciliares, o acompanhamento de famílias e o monitoramento de pacientes com condições crônicas.
A Prefeitura de Ji-Paraná reafirma o compromisso de fortalecer a rede municipal de saúde, investir na valorização dos profissionais e garantir que cada vez mais pessoas recebam um atendimento próximo, humanizado e eficiente.
