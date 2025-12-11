Prefeitura de Vilhena realiza o tradicional “Natal Feliz” no dia 20 de dezembro

Publicada em 11/12/2025 às 08h39
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), realizará no sábado, 20 de dezembro, a tradicional festa de fim de ano “Natal Feliz”. O evento acontecerá a partir das 14h, no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito. A ação foi preparada para oferecer à população uma tarde especial de confraternização e alegria.
Segundo a Semas, a programação contará com distribuição de brinquedos, além de alimentação gratuita, incluindo cachorro-quente, algodão-doce, pipoca, picolé e refrigerante. Para garantir a diversão das crianças, o espaço também terá brinquedos infláveis e pula-pula, criando um ambiente acolhedor e cheio de atividades para toda a família.
A organização explicou ainda que durante o evento será realizada a entrega de mil cestas básicas natalinas, destinadas exclusivamente às famílias que já realizaram cadastro junto a Semas e o CRAS.
“O evento já é uma tradição em Vilhena, mas todos os anos buscamos ampliar e melhorar a festa, para que mais pessoas possam participar conosco e venham a ser beneficiadas com as ações”, destacou o secretário da Semas, Nilcemar Dias.
