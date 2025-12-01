Prefeitura de Vilhena anuncia reforma e ampliação do Cemitério Cristo Rei

Publicada em 01/12/2025 às 08h28
A Prefeitura de Vilhena confirmou a realização da reforma e ampliação do Cemitério Municipal Cristo Rei. O projeto visa expandir o espaço até o limite das calçadas existentes nas ruas Antônio Lopes Coelho, 737 e Avenida 1526, buscando amenizar a atual situação de emergência de sepultamentos no município.
A obra, que tem a expectativa de ser concluída em seis meses, deverá disponibilizar cerca de 450 novos espaços para sepultamento. Embora o valor exato do investimento ainda não esteja definido, uma vez que o projeto ainda está em fase de elaboração, a prefeitura assegura que o custeio será feito com recursos próprios do município.
Em relação à infraestrutura viária e de pedestres, a administração municipal detalhou que as calçadas manterão suas dimensões, mas serão refeitas com acessibilidade, de forma a garantir segurança aos pedestres. Os estudos técnicos, que ainda estão em andamento, prevêem a realocação dos postes de iluminação pública. A readequação buscará garantir o trânsito normal e seguro de pedestres e veículos, podendo ser utilizada uma parte da via, se necessário, para refazer a calçada e assegurar a acessibilidade.
Adicionalmente, a Prefeitura de Vilhena já mantém um convênio com um cemitério privado para o sepultamento de hipossuficientes. As tratativas para a ampliação desse convênio, de forma a torná-lo mais abrangente, estão em fase final e deve ser assinado em breve, para melhor atender a demanda da comunidade enquanto a solução definitiva é implementada.
A solução para o problema passa pela implantação de um novo cemitério público, plano que já está no horizonte da administração municipal, o projeto está sob a responsabilidade do gabinete do vice-prefeito, Aparecido Donadoni.
