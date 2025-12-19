Prefeitura de Porto Velho realiza entrega de bicicletas a crianças da zona Sul

Publicada em 19/12/2025 às 11h38
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), realizou, na sala de eventos da própria secretaria, a entrega de cinco bicicletas a crianças do bairro Floresta, localizado na zona Sul da capital.
A iniciativa teve origem em um gesto simples, porém carregado de significado. Durante a abertura do evento natalino promovido pela Prefeitura no Parque da Cidade, o prefeito Léo Moraes recebeu cartinhas escritas por crianças da comunidade, nas quais expressavam seus desejos de Natal. Sensível aos pedidos e ao simbolismo da data, o prefeito acolheu cada mensagem com carinho e decidiu transformar aqueles sonhos em realidade.
De forma integrada, a ação contou com a união da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e da Semdec, representada pelo secretário Raimundo Alencar e pela secretária-adjunta Lu Rapozo. As equipes se mobilizaram em uma verdadeira corrente do bem, buscando parcerias para viabilizar a iniciativa.
Com o apoio fundamental do Banco Sicoob, parceiro solidário da Prefeitura de Porto Velho, foi possível realizar a aquisição das bicicletas, tornando o Natal das crianças mais feliz, humano e inesquecível. Na mesma ocasião, o Sicoob também realizou a doação de uma bicicleta ao Lar do Bebê, ampliando ainda mais o alcance social da ação.
O momento da entrega foi marcado por emoção e alegria. Os sorrisos das crianças refletiram o verdadeiro espírito natalino e reforçaram o compromisso da gestão municipal com políticas públicas que promovem inclusão, solidariedade e cuidado com quem mais precisa.
A Prefeitura de Porto Velho agradece ao Banco Sicoob pela parceria e sensibilidade social e reafirma o compromisso das secretarias envolvidas em seguir atuando de forma integrada para a construção de uma cidade mais justa, acolhedora e humana para todos.
