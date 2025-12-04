Prefeitura de Porto Velho reafirma compromisso de promover a inclusão e a garantia de direitos

Publicada em 04/12/2025 às 11h28
Prefeitura de Porto Velho reafirma compromisso com a inclusão e a garantia de direitos; ações como o Espaço Acolher, no Parque da Cidade, reforçam esse avanço
Nesta quarta-feira (3), Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a Prefeitura de Porto Velho reafirma o compromisso de promover a inclusão em todos os sentidos, fortalecer a igualdade e a luta contra todas as formas de preconceito.
“Não se trata apenas de uma pauta ou de uma lembrança alusiva à data: é trabalho diário, compromisso público e respeito à dignidade de cada pessoa”, frisou o prefeito Léo Moraes, que inseriu essa política pública em seu plano de governo e criou a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias).
Lidiane Silva, diretora de Inclusão e Assistência Social da Semias, disse que a pasta trabalha diariamente para romper essas barreiras por meio de avaliações psicossocial, políticas de autonomia, combate ao capacitismo e diversas outras ações concretas em Porto Velho.
“Seguimos firmes para que cada direito seja garantido e cada pessoa seja vista com respeito, participação e igualdade. Uma sociedade acessível é construída por todos nós e começa quando ninguém fica para trás”, afirmou Lidiane.
Além do trabalho realizado diretamente pela Semias, através de programas, atendimentos e ações de apoio às famílias, Lidiane também destaca o impacto positivo das iniciativas de inclusão em parcerias com outras secretarias da Prefeitura e instituições parceiras.
Para ela, o progresso acelerado na promoção da acessibilidade e da inclusão no município, em consonância com os direitos humanos, está alinhada à sensibilidade do prefeito Léo Moraes ao criar a Semias e o Departamento de Inclusão.
“Tenho a convicção de que, com a criação da Secretaria, fortalecemos nossa capacidade de garantir os direitos e as oportunidades necessárias para a transformação social que tanto precisamos”, comentou.
Disse ainda que a inclusão se inicia em cada indivíduo, e que “essa chama foi acesa no coração do prefeito e da secretária Tércia Marília”, adjunta da Semias, que estão engajados nessa jornada.
A DATA
Instituído pela Organização das Nações Unidas, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, é um convite para lembrar que inclusão e igualdade de direitos são compromissos permanentes de cada ser humano.
A data reforça a necessidade de eliminar barreiras físicas, sociais e atitudinais para garantir participação plena a todos. Em Porto Velho, ela marca também o reforço das ações municipais voltadas ao respeito, à acessibilidade e à valorização da diversidade humana.
“A inclusão é um compromisso permanente da atual gestão municipal, um percurso contínuo que também deve ser preservado por toda a sociedade”, concluiu Lidiane.
