Prefeitura de Porto Velho inicia montagem do Natal na Praça Jonathas Pedrosa

Publicada em 02/12/2025 às 11h31
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), segue reforçando o cuidado com os espaços públicos e iniciou a instalação da decoração natalina na Praça Jonathas Pedrosa, reformada e entregue em outubro durante o aniversário da cidade.
O local, que já se tornou um ambiente de convivência, começa a receber elementos do período natalino, como árvore iluminada, piscas nas árvores, caixas de presentes e outras peças que transformarão a praça em um novo ponto de visitação para moradores e visitantes.
A proposta é valorizar a história da praça e torná-la mais um espaço de referência no centro da cidade, fortalecendo a identidade cultural e estimulando o sentimento de pertencimento. A iniciativa também contribui para movimentar a economia local durante o período de festas.
O prefeito Léo Moraes destacou que a ação integra o esforço de recuperação e valorização dos espaços urbanos. “Queremos que a Jonathas Pedrosa volte a ser um local de encontro das famílias, especialmente neste período de Natal”.
A Emdur informa que a instalação será concluída nos próximos dias, para que a população possa aproveitar a decoração e celebrar o Natal no espaço.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!