Prefeitura de Porto Velho abre 30 vagas para o programa Jovem Aprendiz em parceria institucional

O Sine Municipal de Porto Velho, em parceria com a Energisa, ofertará 30 vagas para o programa Jovem Aprendiz, com divulgação prevista para este mês de dezembro. A iniciativa busca ampliar oportunidades para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho e adquirir experiência profissional.
Requisitos
Ensino Médio completo;
Disponibilidade para atuar em horário comercial, no período diurno, de segunda a sexta-feira;
Para candidatos do sexo masculino: obrigatório apresentar comprovante de reservista;
Não possuir curso Técnico em Eletrotécnica realizado pelo SENAI;
Idade entre 18 e 23 anos e 11 meses;
Não ter vínculo empregatício no momento da matrícula;
Não ter participado anteriormente do programa Jovem Aprendiz da Energisa.
Atribuições do cargo
Organizar e arquivar documentos;
Apoiar atividades administrativas, como preenchimento de planilhas e controle de registros;
Prestar suporte às equipes técnicas e operacionais em tarefas supervisionadas;
Acompanhar processos internos e auxiliar na comunicação entre setores;
Cumprir as atividades práticas e teóricas definidas pelo programa de aprendizagem.
Os interessados que se enquadram no perfil solicitado devem realizar a inscrição por meio do link disponibilizado pela instituição ou comparecer a uma das unidades do Sine Municipal para efetuar o cadastro. As vagas são atualizadas semanalmente e podem sofrer alterações conforme o preenchimento.
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, nos seguintes endereços:
Sede/Centro: Rua General Osório, n° 81, Centro
Unidade Praça CEU: Rua Antônio Fraga Moreira, n° 1706, bairro Juscelino Kubitschek, zona Leste
Contatos para informações:
(69) 3901-6414
(69) 9 8473-8546
