Prefeitura de Ji-Paraná intensifica recuperação das estradas no Setor Riachuelo

Nesta terça-feira, 02, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), continua firme no trabalho de manutenção das estradas vicinais do município. A equipe segue a orientação do prefeito Affonso Cândido (PL) e está concentrada, nesta semana, na Linha 82, no Setor Riachuelo, um dos pontos que mais precisam de atenção na zona rural.
Essas estradas são essenciais para o dia a dia das famílias que vivem no campo e precisam se deslocar até a cidade para trabalhar, estudar ou vender sua produção. Ji-Paraná tem cerca de 700 quilômetros de estradas rurais. Só o Setor Riachuelo, o maior deles, soma aproximadamente 300 quilômetros, por isso, precisa de manutenção constante.
Com a chegada do período de chuvas, a Semosp acelerou os serviços de limpeza, patrolamento e recuperação das linhas. Na Gleba G, por exemplo, as melhorias já foram concluídas, incluindo ramais, travessões e saídas d’água, todos liberados para o tráfego.
A Prefeitura reforça que cuidar das estradas rurais é uma prioridade, já que elas garantem o transporte das famílias, o escoamento da produção agrícola e o abastecimento do comércio local.
A população também pode ajudar, enviando sugestões ou avisando sobre pontos que precisam de manutenção. O contato pode ser feito pelo telefone ou WhatsApp (69) 3416-4161, ou presencialmente na sede da Semosp, na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
