Prefeitura de Ji-Paraná inicia recuperação ambiental do antigo lixão da RO-135

Publicada em 18/12/2025 às 16h05
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), realizou nesta quinta-feira (18) o plantio de mudas de espécies nativas, marcando o início do processo de restauração ambiental de uma área onde funcionou, há cerca de 15 anos, o antigo lixão municipal, localizado na RO-135, saída para Nova Londrina.
A iniciativa tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade ambiental, promover o aumento da arborização urbana, proporcionar mais sombra e, consequentemente, mais qualidade de vida à população.
Durante a ação, foram plantadas mudas de árvores nativas como Ipê Roxo, Ipê Branco, Ipê Amarelo, entre outras espécies. As árvores foram escolhidas pelos diversos benefícios que oferecem, como sombreamento, fortalecimento da biodiversidade e conservação dos recursos naturais.
A atividade contou com a participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), Secretaria Municipal de Obras (Semosp) e da Colônia de Pescadores Z-9.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, a ação representa um compromisso com o futuro do município. “Esse espaço foi explorado ao longo dos anos e chegou o momento de iniciarmos um processo de devolução ao meio ambiente. Já houve um lixão aqui no passado, mas com a evolução das leis ambientais, a realidade hoje é outra. Esse plantio de mudas não é apenas simbólico, ele vai gerar reflexos concretos no futuro”, afirmou.
O presidente da Colônia de Pescadores Z-9 em Ji-Paraná, Manoel Batista Dantas, destacou a importância da iniciativa. “Além de melhorar a qualidade de vida da população, o plantio de árvores ajuda no combate ao descarte irregular de entulhos. Ficamos muito felizes em participar de uma ação tão importante. A Prefeitura está de parabéns e quem ganha é a cidade, que ficará mais arborizada e com o meio ambiente preservado”, ressaltou.
A Prefeitura de Ji-Paraná segue realizando o plantio de mudas em diversos pontos da cidade. A ação faz parte do Plano Municipal de Arborização e, desde janeiro, já foram plantadas centenas de mudas de árvores de médio e grande porte em espaços públicos do município.
Fotos: Gabriel David Villarroel Agreda
Comentários
Seja o primeiro a comentar!