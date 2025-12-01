Prefeitura de Jaru realiza terraplanagem na Rua Minas Gerais no setor 05

Publicada em 01/12/2025 às 14h28
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, iniciou mais uma etapa das obras de pavimentação na Rua Minas Gerais, no trecho entre a Princesa Isabel e Rio Grande do Norte no Setor 05.
Após a conclusão da implantação da drenagem de águas pluviais, as equipes da Secretaria realizam o tratamento do solo e terraplanagem na via, serviço que antecede a aplicação da capa asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, tipo de asfalto que proporciona maior resistência e durabilidade.
As obras estão sendo executadas pela Prefeitura de Jaru, através da parceria com o deputado estadual Edevaldo Neves, que destinou os recursos para a aquisição dos insumos asfálticos, atendendo uma indicação do vereador Celiandro Marrom.
