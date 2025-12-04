Prefeitura de Jaru realiza pit stop com distribuição de kits e outras ações de conscientização sobre o HIV

Publicada em 04/12/2025 às 14h34
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, executa ao longo do mês de dezembro, ações da campanha Dezembro Vermelho, voltada para a conscientização sobre o HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).
O Dezembro Vermelho tem como objetivo informar a população sobre as formas de transmissão do HIV, incentivar o uso de preservativos, a realização de testes rápidos e, caso necessário, o tratamento e suporte contínuo ao paciente que tenha o vírus.
Entre as atividades de conscientização realizadas pela Semusa está um pit stop programado para a tarde desta quinta-feira (04), na Avenida Dom Pedro I, onde haverá a entrega de kits para a população. Também serão feitos testes rápidos nas indústrias e estabelecimentos comerciais do município, além da capacitação de enfermeiros que atuam na Atenção Primária e lidam diretamente com casos de hepatites virais, sífilis e HIV.
A secretária de saúde, Jaíne Barboza, ressalta que o Dezembro Vermelho combate o preconceito contra pessoas soropositivas. “Além de educar as pessoas sobre a necessidade de se protegerem, também queremos passar a mensagem de que uma pessoa que tenha HIV deve ter seus direitos preservados, sem passar por nenhum tipo de discriminação”, explicou.
