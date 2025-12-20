Prefeitura de Jaru realiza manutenção de tubos e manilhas na Linha 614

Publicada em 20/12/2025 às 08h24
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, mantém a execução dos serviços voltados para a melhoria das estradas rurais do município, mesmo durante o período das chuvas.
Nesta sexta-feira (19), as equipes trabalharam na substituição de tubos no trecho final da Linha 614. Foram colocados novos tubos Armco e também manilhas de concreto, para aumentar a capacidade de vazão do fluxo de água no local.
O secretário de obras, Chrystian Figueiredo, explicou que a manutenção das estradas é feita de forma constante, atendendo a uma determinação do prefeito Jeverson Lima. “Tudo é feito com maquinário e recursos próprios da Prefeitura de Jaru. O trabalho é feito de forma ágil, para garantir a normalidade do tráfego na época das águas”, disse.
