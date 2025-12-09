Prefeitura de Jaru iniciará Chamada Escolar na próxima segunda-feira (15)
Por ASSESSORIA
Publicada em 09/12/2025 às 08h27
Nos acompanhe pelo Google News

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, realizará durante o período de 15 a 29 de dezembro, a pré-matrícula digital para alunos da pré-escola e ensino fundamental I e II da rede municipal de ensino.

A inscrição deverá ser feita através do link https://jaru.ieducar.com.br/pre-matricula-digital/  . O registro na Chamada Escolar é a primeira etapa para garantir o ingresso da criança na escola.
Pessoas que não possuem acesso à internet ou que tenham dificuldades para garantir participação na chamada podem obter auxílio indo até a escola municipal mais próxima.

Para o preenchimento do cadastro, são necessários documentos de identificação dos pais ou responsáveis e do aluno. Também é preciso sinalizar caso a criança tenha alguma necessidade especial.

Geral PRÉ-MATRÍCULA DIGITAL
Imprimir imprimir