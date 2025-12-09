Prefeitura de Jaru iniciará Chamada Escolar na próxima segunda-feira (15)

Publicada em 09/12/2025 às 08h27
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, realizará durante o período de 15 a 29 de dezembro, a pré-matrícula digital para alunos da pré-escola e ensino fundamental I e II da rede municipal de ensino.
A inscrição deverá ser feita através do link https://jaru.ieducar.com.br/
Pessoas que não possuem acesso à internet ou que tenham dificuldades para garantir participação na chamada podem obter auxílio indo até a escola municipal mais próxima.
Para o preenchimento do cadastro, são necessários documentos de identificação dos pais ou responsáveis e do aluno. Também é preciso sinalizar caso a criança tenha alguma necessidade especial.
