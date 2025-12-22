Prefeitura de Guajará-Mirim lança Processo Seletivo para Diretores Escolares da Rede Municipal

Publicada em 22/12/2025 às 15h16
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), publicou o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, que trata da seleção de Diretores Escolares para as Unidades da Rede Pública Municipal de Ensino, com mandato para o triênio 2026 a 2028.
O processo seletivo tem como objetivo fortalecer a gestão democrática da educação, adotando critérios técnicos de mérito e desempenho, conforme estabelece a legislação federal e municipal, além de atender às diretrizes do Plano Municipal de Educação.
Ao todo, estão sendo ofertadas 11 vagas, destinadas às unidades escolares que atendem a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Os candidatos aprovados que não estiverem dentro do número de vagas irão compor um banco de profissionais, que poderá ser utilizado para futuras vacâncias ao longo do triênio.
Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma on-line, no período de 05 a 14 de janeiro de 2026, das 8h às 18h, por meio de formulário eletrônico disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Guajará-Mirim. Não será cobrada taxa de inscrição.
Podem participar do processo seletivo professores com, no mínimo, três anos de efetivo exercício no magistério, que possuam graduação em Pedagogia ou outra licenciatura na área educacional, acompanhada de pós-graduação em Gestão Escolar ou Administração Escolar, além de atender aos demais requisitos previstos no edital.
Etapas do processo seletivo
O Processo Seletivo Simplificado será realizado em três etapas, todas de caráter eliminatório e classificatório:
Prova objetiva, com avaliação de conhecimentos em gestão escolar;
Entrevista individual, voltada à avaliação comportamental, habilidades e perfil profissional;
Análise de títulos e avaliação do Plano de Trabalho da Gestão Escolar, apresentado pelo candidato no ato da inscrição.
A prova objetiva está prevista para o dia 22 de fevereiro de 2026, no município de Guajará-Mirim, conforme cronograma estabelecido no edital.
Gestão democrática e qualidade da educação
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a qualidade do ensino, a transparência administrativa e a valorização dos profissionais da educação, assegurando que as unidades escolares sejam conduzidas por gestores qualificados e alinhados às necessidades da comunidade escolar.
O edital completo, com todas as informações sobre requisitos, etapas, cronograma, critérios de avaliação e quadro de vagas, está disponível para consulta abaixo.
Edital N° 001/2025 – DOWNLOAD
Formulário de Inscrição – Clique aqui
Formulário do Recurso – Clique aqui
