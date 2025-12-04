Prefeitura de Guajará-Mirim e Semma realizam revitalização completa no Balneário do Palheta

Por ASSESSORIA
Publicada em 04/12/2025 às 09h11
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), está realizando uma ampla ação de revitalização no Balneário do Palheta.
O espaço está recebendo novas estruturas de mesas, bancos e lixeiras de madeira, proporcionando mais conforto e organização aos visitantes.
Além disso, a SEMMA está recuperando a parte de alvenaria, incluindo reparos estruturais e a nova pintura de todo o complexo do balneário, garantindo um ambiente mais seguro, agradável e adequado para a população.
A revitalização reforça o compromisso da Prefeitura e da SEMMA com a preservação dos espaços públicos e a melhoria contínua das áreas de lazer do município.
