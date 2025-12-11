Prefeitura de Espigão do Oeste finaliza revitalização da praça Nilo Paulo Balbinot

Publicada em 11/12/2025 às 08h26
Espigão D’Oeste, que felicidade reencontrar você na nossa Praça Nilo Paulo Balbinot. A praça está aberta novamente. Pensada para você e sua família. Para os encontros, risadas e novas memórias
Na última quarta-feira, 10 de dezembro, a praça foi aberta ao público. À noite, o acendimento das luzes transformou o espaço em um cenário especial para as famílias Crianças correndo, fotos, abraços. A cidade viva do jeito que a gente gosta.
A praça foi reformada e modernizada. O ambiente ficou mais acessível e acolhedor. Os canteiros renovados, bancos revitalizados e iluminação preparada para receber todos com conforto E a ornamentação natalina está um charme à parte. Um convite para passear, contemplar e celebrar juntos.
A Guarda Civil Municipal está presente. Orientando, apoiando e cuidando da segurança de quem frequenta o espaço Siga as orientações, respeite as sinalizações e aproveite com tranquilidade.
Este é um espaço da comunidade. Feito para fortalecer laços e criar histórias. Vamos cuidar juntos. Use as lixeiras. Preserve os jardins. Compartilhe boas energias e convide quem você ama para viver esse momento com você
A reforma foi realizada pela Prefeitura Municipal, por meio da SEMOD. A ornamentação natalina foi realizada pela SEMELC.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!