Prefeitura convoca aprovados em concurso público para os cargos de médico, enfermeiro e técnico em enfermagem

Por ASSESSORIA
Publicada em 04/12/2025 às 08h44
Publicada em 04/12/2025 às 08h44
Foi publicado na edição suplementar do Diário Oficial desta quarta-feira (03), o edital de convocação dos aprovados no concurso público nº 001/2023 para os cargos de técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, todos com carga horária de 40 horas semanais
O prazo para posse se encerra no dia 01 de janeiro de 2026, sem possibilidade de prorrogação. Toda a documentação exigida no edital deverá ser feita exclusivamente via peticionamento eletrônico.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!