Prefeitura convida população para inauguração de espaço temático Vila Encantada
Por ASSESSORIA
Publicada em 01/12/2025 às 10h25
A magia do Natal está chegando! A Prefeitura de Ariquemes convida você e sua família para a inauguração da Vila Encantada de Ariquemes, um espaço temático criado para celebrar o Natal e as festas de fim de ano com luz, encanto e muita emoção.

Abertura: 11/12/2025

Horário: 19h

Local: Pista Multiuso (Pista de Kart)

Avenida Tancredo Neves, ao lado do Ginásio Alberi Ferraço.

Venha viver esse momento especial com a gente!

Prefeitura de Ariquemes • Governo de Rondônia • SEMTEC • SETUR

