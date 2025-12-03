Prefeitura contrata nova empresa e retoma obras do Centro de Atenção Psicossocial

Publicada em 03/12/2025 às 09h34
A Prefeitura de Vilhena anunciou nesta terça-feira, 02, a retomada das obras para a construção do prédio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município. A medida visa garantir a conclusão da nova estrutura, essencial para a ampliação e melhoria dos serviços de saúde mental oferecidos à população.
Para dar prosseguimento ao projeto, foi realizado o destrato com a empresa contratada anteriormente e, em seguida, assinado o contrato com uma nova empresa responsável pela execução da obra. O novo e moderno espaço de atendimento à comunidade está sendo erguido na Avenida Aracaju, esquina com a Presidente Nasser. A unidade contará com uma infraestrutura completa, incluindo novas salas de atendimento, recepção, espaços para recreação, cozinha e refeitório, além de apartamentos e um espaço dedicado à jardinagem.
Conforme o secretário municipal de Planejamento, Adilson de Oliveira, o projeto inicial não sofrerá alterações. O investimento total na construção é de R$ 1.312.572,00, recurso proveniente do Governo Federal, através de emenda parlamentar do ex-senador Valdir Raupp, e do Município de Vilhena, por meio de emendas impositivas dos vereadores.
As melhorias proporcionadas pelo novo prédio têm o potencial de ampliar o acesso aos serviços de saúde mental, contribuindo significativamente para a promoção do bem-estar psíquico da população vilhenense. O prazo estipulado para a conclusão da obra é de 150 dias.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!