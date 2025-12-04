Prefeitura abre credenciamento para empresas e empreendedores e vendedores ambulantes

Por Assessoria
Publicada em 04/12/2025 às 09h16
Publicada em 04/12/2025 às 09h16
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMTECT, abriu credenciamento para empresas, empreendedores e vendedores ambulantes dos segmentos de gastronomia e artesanato que desejam participar do maior evento natalino da cidade!
Período do evento: 11/12/2025 a 11/01/2026
Local: Espaço Multiuso – Pista de Kart
Inscrições presenciais:
De 03 a 09/12/2025 (ou até preencher as vagas)
Sede da SEMTECT – Travessa Rio Madeira, 3699 – Setor Institucional
Das 7h30 às 13h30
Venha fazer parte desse momento mágico, valorizar seus produtos e fortalecer o comércio local!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!