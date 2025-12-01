Porto Velho presta homenagem ao ferroviário Paulo Ramos

Publicada em 01/12/2025 às 12h02
A Prefeitura de Porto Velho realizou, no domingo (30), uma homenagem à memória do ferroviário Paulo da Costa Ramos, que faleceu na última quarta-feira (26). O tributo reuniu familiares, amigos e servidores no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, espaço que marcou profundamente a trajetória de Paulo e ao qual ele dedicou grande parte de sua vida.
A cerimônia foi marcada por forte emoção. Como gesto simbólico de reconhecimento, uma coroa de flores e um porta-retrato foram colocados diante da locomotiva 18, que realizou um breve passeio em homenagem ao ferroviário. O ato representou não apenas o carinho daqueles que conviveram com Paulo, mas também a dimensão de sua contribuição para a preservação da memória e do patrimônio histórico da ferrovia.
Muito emocionada, Stephannie Ramos, neta que descreve o avô como uma verdadeira figura paterna, ressaltou o legado afetivo e histórico deixado por ele: “Foi uma homenagem muito importante, que marcou profundamente a nossa família. Meu avô era uma pessoa maravilhosa. Por onde quer que ele tenha passado, ou onde quer que esteja agora, tenho certeza de que está feliz e contente com esse gesto. A Madeira-Mamoré era a segunda casa dele”, disse.
O prefeito Léo Moraes destacou a relevância do trabalho desempenhado por Paulo, especialmente sua participação no retorno da locomotiva 18 aos trilhos, considerado um marco para Porto Velho e para todos que acompanham a preservação da ferrovia: “Essa lembrança em memória do nosso grande amigo e colaborador Paulo Ramos, ferroviário que conhecia como poucos a história e o funcionamento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, nos emocionou muito. Ele teve papel fundamental no retorno da locomotiva 18, um grande marco para todos nós. Foi um momento difícil para toda a equipe e para a família, mas seguimos na fé de que ele já está ao lado do Pai celestial. Paulo deixa boas memórias, um legado de trabalho e empenho. Quando precisávamos colocar o trem para voltar a funcionar, ele nunca teve preguiça: era sempre o primeiro a pegar os instrumentos e vir para os trilhos trabalhar. Que Deus console toda a família. Ele segue vivo em nossos corações”, afirmou o prefeito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!