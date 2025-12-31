Por motivos de saúde, Wesley Safadão cancela shows de Réveillon em Alagoas

Publicada em 31/12/2025 às 10h00
Os planos de Wesley Safadão para a virada do ano em Alagoas sofreram mudanças. O cantor, de 37 anos, não irá mais se apresentar nas duas datas previstas para esta terça-feira (30), em Maceió e Japaratinga. O cancelamento foi comunicado oficialmente pela equipe responsável por sua carreira.
Segundo a nota divulgada, a decisão foi tomada por “motivos de saúde”. A produção informou que Safadão chegou a considerar a possibilidade de manter os compromissos, mas, após avaliação médica, optou-se por “preservar a recuperação” do artista e evitar riscos ao seu estado físico.
No evento Réveillon Mil Sorrisos, em Japaratinga, a organização já anunciou a atração que ocupará o espaço deixado por Safadão. A dupla Matheus e Kauan foi confirmada como substituta e ficará responsável pelo show na virada do ano.
Já na capital alagoana, a produção do Réveillon Celebration ainda não divulgou quem assumirá o horário que estava reservado para o cantor. Até o momento, não há informações sobre alterações adicionais na programação do evento.
Em novo reforço do comunicado, a equipe de Wesley Safadão reiterou que a medida foi necessária para garantir o bem-estar do artista. O texto destaca que a prioridade neste momento é a saúde, mesmo diante da importância das apresentações de Réveillon.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!