Ponte mista de concreto e aço sobre o Rio Pimenta é construída pelo governo de RO, em Chupinguaia

Publicada em 01/12/2025 às 14h36
O governo de Rondônia segue avançando com investimentos na malha viária estadual, e uma dessas obras é a construção da ponte mista de concreto e aço sobre o Rio Pimenta, na RO-495, município de Chupinguaia. A ponte terá mais de 95 metros de extensão e 8 metros de largura, permitindo a passagem segura e eficiente de veículos de grande porte.
Com a nova construção, produtores rurais e moradores das comunidades vizinhas poderão trafegar com mais previsibilidade e segurança, reduzindo custos logísticos. A RO-495 conecta áreas de alto potencial agrícola e pecuário, desempenhando papel estratégico no escoamento de grãos e gados, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico da região.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ponte sobre o Rio Pimenta simboliza o desenvolvimento regional e a valorização das comunidades que movem a economia do estado. “A obra representa um estado que cresce de dentro para fora, com investimentos que valorizam as comunidades que produzem e sustentam a economia rondoniense. A ponte do Rio Pimenta oportuniza um futuro com mais oportunidades, acesso à saúde, educação e dignidade para quem vive e trabalha na região”, evidenciou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, reforçou que o trabalho adota soluções modernas e critérios técnicos rigorosos para garantir segurança, durabilidade e eficiência. Ele explicou que a obra está sendo executada com uma estrutura mista de alta resistência, capaz de atender aos padrões técnicos de carga, e destacou que a equipe acompanha todas as etapas de construção para assegurar um resultado duradouro e eficiente.
De acordo com a coordenadora de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras (CPPO), Carolina Lisowski, a construção é para ser a longo prazo, garantindo eficiência e benefícios à população. “O planejamento da ponte foi elaborado com base em dados técnicos e projeções de fluxo, garantindo que a estrutura atenda não apenas às necessidades atuais, mas também às demandas futuras da região. Trabalhamos para entregar obras que melhorem a vida das pessoas e gerem resultados concretos para o desenvolvimento de Rondônia”, afirmou.
