Polícia Civil desarticula organização criminosa em Espigão do Oeste

Publicada em 18/12/2025 às 08h40
No início desta quinta-feira(18), a Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO2), deflagrou a terceira fase da Operação Descarrilho, com o objetivo de desarticular organização criminosa com atuação estruturada no Estado.
Nesta etapa, a ação policial teve como foco uma célula criminosa instalada no município de Espigão do Oeste, diretamente vinculada à estrutura hierárquica do grupo. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de prisão, 10 mandados de busca e apreensão, além de 28 medidas cautelares diversas e bloqueios bancários determinados judicialmente.
As investigações apontaram que a organização exercia controle sobre pontos de venda de drogas, conhecidos como “lojinhas”, responsáveis pelo repasse sistemático de parte dos lucros à cúpula da facção. Também foi identificada a existência de um núcleo denominado “escolinha”, voltado à doutrinação e formação continuada de integrantes, com instruções sobre práticas criminosas, disciplina interna e cumprimento de ordens.
A operação contou com o apoio da DECCO, DPI e das Delegacias de Polícia de Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal e Alvorada do Oeste, demonstrando atuação integrada das forças policiais. As diligências ocorreram nos municípios de Espigão do Oeste, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Vilhena e também no Estado do Rio de Janeiro, evidenciando o caráter interestadual da organização criminosa.
A Operação Descarrilho integra as ações da Rede Nacional de Combate ao Crime Organizado (RENORCRIM), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Considerando as três fases já deflagradas, 87 pessoas foram presas, 162 mandados de busca e apreensão cumpridos e os bloqueios patrimoniais já superam R$ 26,5 milhões.
A Polícia Civil de Rondônia reitera seu compromisso com o enfrentamento qualificado ao crime organizado, atuando de forma integrada, estratégica e permanente para desarticular estruturas criminosas, preservar a ordem pública e garantir a segurança da sociedade rondoniense.
