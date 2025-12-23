PM realiza formatura de encerramento de curso e promoção de policiais militares mirins do 6º BPM

Publicada em 23/12/2025 às 08h57
A Polícia Militar de Rondônia, por meio do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), realizou a solenidade de formatura de encerramento do curso e promoção dos policiais da Polícia Militar Mirim, no Colégio Tiradentes da Polícia Militar – Unidade X, em Guajará-Mirim.
Durante a cerimônia, os alunos foram promovidos, simbolizando a conclusão de mais uma etapa de formação cidadã. O Projeto Polícia Militar Mirim tem por objetivo o fortalecimento dos valores como disciplina, respeito, civismo e responsabilidade social, contribuindo para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Durante a cerimônia, os alunos da Polícia Militar Mirim foram promovidos, e também houve a entrega de certificados aos alunos que participaram do PROERD, reforçando o compromisso com a prevenção às drogas e à violência e a formação cidadã.
O evento contou com a presença do tenente-coronel PM Tarciso, comandante do 6º BPM; do ex-comandante-geral da PMRO, coronel PM Clademir Fernando Faller; da tenente-coronel PM Michelly da Silva Mendes, diretora do Colégio Tiradentes da Polícia Militar – Unidade X; do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Eliel Nunes Silvino; representando a deputada estadual Dra. Taíssa, esteve presente o Dr. Sérgio Bojanovisk; e o município pelo chefe de gabinete Francisco Babalu. Também prestigiaram a solenidade o 1º Sargento PM Everaldo, representando o comandante do 3º Pelotão da Polícia Ambiental; o tenente BM Aguinaldo, representando o subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar; e a enfermeira e palestrante Clarisse Alves Cavalcante.
Na ocasião, foram entregues certificados de Amigos da Polícia Mirim aos seguintes parceiros: Valmor Brunoro Marques, proprietário da empresa Frios Guajará; deputada estadual Dra. Taíssa; Alberto Martins dos Santos, proprietário da Panificadora Santos e Roberta Lima Gomes, gerente do Banco Sicoob, em reconhecimento ao apoio prestado ao projeto.
A solenidade reafirmou o compromisso da Polícia Militar de Rondônia com ações preventivas e educativas, fortalecendo a integração entre a corporação e a comunidade local.
