Plano de Valorização 2026 é protocolado pelo SINTERO na Secretaria de Estado da Educação

Publicada em 03/12/2025 às 08h21
Nesta terça-feira (2/12), a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, acompanhada de dirigentes regionais e da executiva, esteve na Secretaria de Estado da Educação (Seduc) em busca de respostas sobre temas prioritários para os trabalhadores e trabalhadoras da educação. A reunião contou com a presença do diretor executivo, José Carlos Barbosa, e da diretora técnica, Seraias Ailud.
O Plano de Valorização da categoria estadual foi protocolado pelo SINTERO durante o encontro. As pautas do documento, aprovadas pelo sistema diretivo no dia 1º de dezembro, antecipam reivindicações de melhorias salariais, condições de trabalho, formação continuada e políticas de valorização da carreira, com o objetivo de favorecer conquistas e avanços para 2026.
O SINTERO também questionou sobre o abono referente ao ano de 2025. Foi informado, mais uma vez, que terá abono e o valor será anunciado pelo Governo do Estado nos próximos dias.
Outro ponto discutido foi o concurso público. De acordo com José Carlos, o edital será lançado ainda este ano, com oferta de até 4.000 vagas, distribuídas entre professores/as e técnicos/as, e o chamamento dos/as aprovados/as está previsto para março de 2026.
“Saímos da reunião com informações importantes e reforçamos nosso compromisso com a valorização de todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Seguiremos atuando para fortalecer nossas pautas e garantir que as decisões da Seduc considerem as necessidades da categoria”, destacou Dioneida Castoldi.
