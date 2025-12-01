Publicada em 01/12/2025 às 10h17
Porto Velho viveu um momento inédito neste sábado (29). Pela primeira vez, uma pista de gelo recebeu o público da capital de forma gratuita. Instalada no Parque da Cidade e integrada à programação do Natal Porto Velho Luz, a atração atraiu famílias no fim da tarde e transformou o local em um cenário incomum para uma cidade onde as temperaturas dificilmente caem.
Entre as primeiras crianças a se aproximar da estrutura estava Beatriz Figueiredo, 5 anos, que aguardava para ver Anna, Elsa e Olaf, do universo Frozen, que estiveram presentes na inauguração do domo de gelo. “Eu tenho as fantasias, amo as princesas e estou mais feliz ainda porque hoje vou patinar”, contou, ao lado do pai, Alisson Cuiabano.
Com 20 metros de comprimento por 10 de largura, o espaço congelado chamou a atenção de quem passava pelo parque. O gelo é real, mantido por um sistema de refrigeração preparado para o clima da região. Cada sessão dura 15 minutos e a participação pode ser garantida pelo site natal.emdurportovelho.com.br ou de forma presencial. Cada CPF tem direito a duas participações durante todo o período do evento.
A estrutura também surpreendeu quem conseguiu se inscrever nos primeiros minutos, como a dentista Pâmela Daiane Gomes, que garantiu a vaga da filha logo na abertura do sistema. A pequena Valentina, de 4 anos, percorreu a pista em um trenó criado para crianças menores e comemorou a experiência a cada volta. “Ela ficou muito animada. Consegui fazer a inscrição com facilidade e também quero experimentar”, afirmou a mãe.
Outro momento marcante veio com Valentina Moraes, 12 anos, autista, primeira criança do grupo prioritário a entrar na pista. A irmã realizou o cadastro no mesmo dia em que a novidade foi anunciada. “Era meu sonho patinar no gelo. Hoje chegou a minha vez”, disse antes de iniciar a sessão.
Beatriz Figueiredo, 5 anos, foi uma das primeiras crianças a chegar para ver os personagens do Frozen.
O prefeito Léo Moraes acompanhou a estreia e destacou o significado da atração para a cidade. “É algo novo para Porto Velho e para Rondônia. Tudo gratuito e pensado para toda a população. Começamos hoje com grande participação e uma energia muito boa”.
Ele lembrou que o Natal Porto Velho Luz deste ano amplia a iluminação de ruas e distritos, entrega a maior árvore de Natal Pixel LED da região e oferece atividades com custo menor que no ano anterior. “Queremos que a população participe, que esteja aqui no Parque da Cidade vivendo tudo isso com a gente”.
Expectativa de público e orientações
Para o presidente da Emdur, Bruno Holanda, a previsão é de grande circulação na pista. “A expectativa é atender cerca de 600 pessoas por dia até o dia 4 de janeiro. Já temos quase 8 mil inscritos e devemos alcançar 30 mil atendimentos ao longo do período”, explicou ao orientar que os participantes levem meias e cheguem no horário agendado. Ele também garantiu que a equipe da Emdur está disponível das 17h às 23h para dúvidas, validação de inscrições e apoio a quem não possui acesso à internet. “É só vir ao parque. Temos servidores preparados para orientar e validar as inscrições”.
