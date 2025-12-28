Pedro Fernandes destaca balanço de 2025 com foco em atuação nos municípios e ações do mandato

Publicada em 28/12/2025 às 09h20
A atuação parlamentar desenvolvida ao longo de 2025 foi apresentada pelo deputado estadual Pedro Fernandes como resultado de um mandato voltado à proximidade com a população e à presença constante nos municípios. Segundo ele, o ano foi marcado por ações distribuídas em diferentes regiões do estado, construídas a partir de parcerias institucionais e demandas locais.
De acordo com o parlamentar, os resultados alcançados ao longo do período refletem um trabalho contínuo, realizado com foco direto nas pessoas e na escuta das comunidades. As iniciativas, conforme relatado, foram executadas a partir de visitas frequentes, diálogo com lideranças locais e acompanhamento de necessidades específicas de cada município.
Ainda segundo Pedro Fernandes, o conjunto das ações realizadas ao longo do ano sintetiza um mandato pautado por valores como fé, respeito e dedicação ao serviço público. O deputado afirmou que o trabalho desenvolvido em 2025 buscou manter o gabinete próximo da população, com atuação descentralizada e compromisso com as pautas apresentadas pelas comunidades.
