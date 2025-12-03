Parceria garante melhorias para a quadra de esportes da Praça Jardim dos Migrantes

Publicada em 03/12/2025 às 09h00
A quadra de esportes da Praça Jardim dos Migrantes, no primeiro distrito de Ji-Paraná, está sendo revitalizada graças a uma parceria entre a Prefeitura e a Maza Tintas, com intermediação da empresa Hiperminas.
Os serviços incluem aplicação de tinta especial na quadra, arquibancadas e passarelas, contemplando tanto a área interna quanto a externa do espaço. A revitalização também prevê reparos na estrutura física, sinalização esportiva e outras benfeitorias. Pontos que apresentavam rachaduras estão sendo recuperados com material veda calha, para depois receberem a pintura com tinta piso.
Os trabalhos iniciaram na semana passada e devem ser concluídos até o dia 5 de dezembro.
A Maza Tintas mantém ações contínuas de responsabilidade social, realizando doações de tintas e participando de projetos de revitalização de espaços esportivos em diversas cidades, sempre divulgando essas iniciativas em suas redes. Apesar de não possuir um programa formal de parceria com inscrição pública, a empresa apoia projetos sociais e comunitários. A tecnologia das tintas utilizadas garante maior resistência, acabamento impecável e benefícios como mais brilho, ancoragem, cobertura e durabilidade.
De acordo com o secretário municipal de Esportes, Alessandro Barroso, a ação atende à determinação do prefeito Affonso Cândido de ampliar a qualidade dos espaços esportivos do município. “Nossa intenção é continuar realizando serviços que garantam mais qualidade e bem-estar para a população. Também vamos atuar na manutenção da tela de proteção e em outras melhorias necessárias”, afirmou o secretário. Ele agradeceu ainda à empresa Hiperminas pela intermediação e apoio ao projeto.
Esta é mais uma iniciativa de revitalização em Ji-Paraná. Recentemente, a Prefeitura realizou reforço de pintura nas quadras dos ginásios Adão Lamota e Gerivaldão, e dos bairros Duque de Caxias, Bosque dos Ipês, Park Amazonas, Capelasso e Rondon, por meio da equipe da Secretaria Municipal de Esportes (SEMES).
