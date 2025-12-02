Papa Leão XIV pede alternativas para rejeitar a violência no Oriente Médio e fim dos ataques e hostilidades no Líbano

Publicada em 02/12/2025 às 10h32
O papa Leão XIV pediu nesta terça-feira (2) que "novas abordagens" sejam adotadas para rejeitar a violência no Oriente Médio e o fim dos "ataques e hostilidades" no Líbano, que enfrenta bombardeios de Israel em meio a um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah.
“O Oriente Médio precisa de novas abordagens para rejeitar a mentalidade de vingança e de violência, superar as divisões políticas, sociais e religiosas e abrir novos capítulos em nome da reconciliação e da paz (...) O caminho da hostilidade mútua e da destruição no horror da guerra já durou tempo demais, com resultados deploráveis. (...) Precisamos educar nossos corações para a paz”, declarou o pontífice, sem dar mais detalhes sobre quais poderiam ser essas novas abordagens.
Os pedidos ocorreram durante uma missa em Beirute, capital do Líbano, que teve 150 mil pessoas presentes. A cerimônia foi o último ato de sua primeira viagem internacional como pontífice, que viajou de volta para Roma nesta terça-feira.
Nos últimos dias, o papa visitou a Turquia e o Líbano, antigas terras bíblicas onde ele tem defendido o avanço da unidade cristã e religiosa em geral, bem como a causa da paz. Na segunda, ele se reuniu com líderes de comunidades religiosas do Líbano e pediu a coexistência pacífica das diferentes crenças na região.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!