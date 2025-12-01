Pacto Brasil Pela Integridade Empresarial chega a Rondônia para fortalecer a ética nos pequenos negócios

Publicada em 01/12/2025 às 16h05
Evento “Brasil Mais Íntegro” reúne empreendedores e instituições públicas em Porto Velho para promover a cultura da integridade e da transparência empresarial
O evento Brasil Mais Íntegro foi realizado na última sexta-feira (28) em Porto Velho, às 9hs, no Teatro Banzeiros, reunindo empreendedores, gestores públicos e profissionais de diversas instituições em uma mobilização pela ética no ambiente corporativo. A iniciativa foi promovida pelo Sebrae em Rondônia em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e contou com o apoio da Prefeitura de Porto Velho.
O encontro teve como foco difundir práticas de integridade, transparência e governança entre micro e pequenas empresas, que seguem como protagonistas do desenvolvimento econômico e social do estado.
Durante a programação, o público teve acesso a experiências, orientações e ferramentas que mostraram como a integridade pode ser aplicada de forma prática ao cotidiano dos pequenos negócios. O objetivo foi fortalecer um ambiente empresarial mais seguro, justo e confiável, estimulando a adoção de medidas que promovem a ética e a transparência nas relações comerciais.
O presidente do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, ressaltou a importância da parceria entre o Sebrae e a CGU. “Temos a convicção de que o Pacto pela Integridade vem para reforçar e fortalecer ainda mais a parceria entre o Sebrae e a CGU. Isso nos dá segurança nas nossas ações e sustenta o desenvolvimento das atividades que realizamos enquanto instituição. É um compromisso que consolida nossa atuação e amplia a confiança no trabalho que entregamos aos pequenos negócios”.
Para o Sebrae, a integridade permanece como diretriz institucional e valor estratégico. A participação no Pacto Brasil pela Integridade Empresarial reforça esse compromisso com a transparência, com a responsabilidade social e com o combate à corrupção, alinhando a atuação da entidade às diretrizes nacionais promovidas pela Controladoria-Geral da União.
O diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, destacou que o evento simboliza um compromisso claro da instituição. “Estamos aqui hoje no Teatro Banzeiros, em Porto Velho, num dia especial, marcado pelo Pacto pela Integridade. É um movimento que aponta para um Brasil mais íntegro e reforça a importância da integridade para o fortalecimento dos pequenos negócios. Isso evidencia o compromisso do Sebrae com as pequenas empresas. Inclusive, fomos uma das primeiras instituições do estado de Rondônia a assinar o termo de compromisso do Pacto, reafirmando nossa responsabilidade com a transparência e a ética”.
O diretor administrativo e financeiro do Sebrae, Edson Lemos, reforçou que trabalhar a integridade é um dever institucional. “O Sebrae, como instituição que atua diretamente com esse segmento, entende que não se trata apenas de um compromisso, mas de um dever colocar esse tema em pauta. O evento de hoje vem justamente para isso: trazer discussões importantes, com palestras específicas que abordam crises, desafios e a relevância da integridade para o nosso micro e pequeno empresário. É um assunto que precisa estar no centro das conversas, porque impacta diretamente o dia a dia de quem empreende”.
O diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, também enfatizou a importância do pacto como instrumento de fortalecimento institucional. “Estamos certos de que o Pacto pela Integridade fortalece e aprofunda a parceria entre o Sebrae e a CGU. Esse compromisso nos dá mais segurança nas ações que desenvolvemos e sustenta o avanço das nossas atividades enquanto instituição. É um passo importante para seguirmos atuando com transparência e responsabilidade ao lado dos pequenos negócios”.
O Pacto Brasil pela Integridade Empresarial é um compromisso público voluntário voltado para empresas e entidades privadas de todos os portes e segmentos. As organizações que aderem têm acesso a uma ferramenta gratuita de autoavaliação inspirada no programa Empresa Pró Ética. As participantes também podem utilizar o selo oficial e integrar a lista nacional de entidades comprometidas com a integridade divulgada pela Controladoria-Geral da União.
A adesão ao pacto é realizada pelo SAMPI, Sistema de Avaliação e Monitoramento de Programas de Integridade. Para participar, a empresa ou entidade deve acessar o sistema com a conta Gov ponto BR, preencher o formulário de perfil com informações básicas e enviar o Termo de Adesão assinado pela liderança executiva ou representante legal. Após o envio, a adesão é concluída e a organização já pode utilizar o selo e acessar a ferramenta de autoavaliação disponível no sistema.
O Brasil Mais Íntegro se consolidou como um espaço de troca, aprendizado e inspiração. O encontro aproximou empreendedores que acreditam que agir com ética é um caminho sólido para crescer com credibilidade e contribuir para o fortalecimento do desenvolvimento do país.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!