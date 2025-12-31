Pá de cal para o sonho dos Rocha: sem Senado e nada de Câmara; não há chance de acordo com o vice; e Braguin na “alça de mira”

Publicada em 31/12/2025 às 08h42
PÁ DE CAL NO SONHO DO SENADO E DA CÂMARA FEDERAL PARA OS ROCHA. NÃO HÁ MAIS ACORDO COM O VICE SÉRGIO GONÇALVES
O ano termina com a política rondoniense fervilhando. Dois grandes temas mexeram com os bastidores e também com a opinião pública, nestas horas finais do complexo e tempestuoso 2025. O primeiro deles foi a pá de cal sobre a possibilidade de um acordo entre o governador Marcos Rocha e seu vice, Sérgio Gonçalves. O outro envolve figura destacada, mas polêmica do atual governo, o comandante geral da Polícia Militar do Estado, o coronel Régis Braguin.
Ao exonerar uma parcela considerável de indicados por Sérgio Gonçalves no governo, a decisão do governador Marcos Rocha deixou claro que não há mais possibilidade de acordo. Daí surgem duas consequências: uma de que Rocha realmente não vai entregar o poder ao seu substituto para disputar o Senado. Outra, que não haverá mais diálogo possível com seu vice e hoje adversário.
Ainda houve algumas manobras para uma possibilidade de acordo, mesmo que remoto. Rocha tentava assumir o comando do União Brasil no Estado, mas o partido é presidido por seu ex-chefe da Casa Civil e irmão de Sérgio, o empresário Júnior Gonçalves. Júnior foi eleito para o posto até 2027. Marcos Rocha, a partir daí, começou um movimento para isolar ainda mais seu vice, exonerando inicialmente quase 40 ocupantes de cargos comissionados. Nos próximos dias, outros tantos poderão seguir o mesmo caminho.
O governador concluiu que não poderia repassar o poder a Sérgio Gonçalves, pelo risco que isso lhe representaria. Teria que confiar cegamente no ex-parceiro que ele mesmo escolheu. Ao deixar sua cadeira, todo o poder ficaria nas mãos de Gonçalves e Rocha estaria vulnerável, inclusive podendo sua campanha ao Senado, nesta hipótese, ser enterrada pelo fogo ex-amigo.
Para lamento do grupo palaciano atual, que torcia pela candidatura de Rocha ao Senado e da primeira-dama à Câmara Federal (ambos com fortíssimas chances de chegar lá), a cizânia primeiro com Júnior e depois com seu vice, Sérgio, está retirando do casal a perspectiva de candidatarem-se em 2026.
O principal projeto político do casal Rocha, agora, é concluir todas as obras e projetos sociais em andamento e entregar o governo ao sucessor com altíssima aprovação. Daí, ambos ainda com grande futuro na vida pública, pensariam em outras alternativas nos anos seguintes. No final das contas, uma pena, porque tanto Marcos Rocha quanto Luana certamente teriam muito mais a dar aos rondonienses, caso chegassem ao Congresso. Ao que tudo indica, o sonho deles ficará para bem mais à frente.
BRAGUIN NA ALÇA DE MIRA DE DEPUTADOS POR PRETENSA AGRESSÃO À MULHER E USO INDEVIDO DE VEÍCULO
O caso do comandante da PM é também enigmático. O coronel Régis Braguin assumiu a corporação impondo um ritmo de atuação que resultou em inúmeras ações duras no combate ao crime, aos invasores de terras, aos bandidos disfarçados sob o apelido de “trabalhadores sem terra”. Os resultados logo apareceram. O combate duro às facções, determinado pelo governador e pelo secretário de Segurança Pública, coronel Felipe Vital, foi cumprido à risca. A segurança como um todo, com o apoio da PM de Braguin, melhorou muito.
Tudo começou a mudar quando Braguin decidiu se colocar como candidato em 2026. Primeiro surgiu como um possível nome do Partido Novo ao governo de Rondônia. Depois, como um eventual candidato à Câmara Federal ou até à Assembleia. Conversas nesse sentido andavam soltas pelos bastidores da política. Foi então…
Foi quando Braguin usou as redes sociais para contra-atacar discursos duros contra a segurança e contra ele mesmo, feitos pelo deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo. Os dois se confrontaram pessoalmente numa audiência na Assembleia, onde o deputado Eyder Brasil teve que atuar como bombeiro, pelo calor dos discursos.
No último evento complicado, outros deputados, como Ismael Crispin, sempre equilibrado, e Cláudia de Jesus, exigiram providências contra denúncias de que o comandante teria não só praticado uma agressão contra uma mulher como trafegava com um carro cautelado e teria caído numa blitz da Lei Seca. Certamente não por ter ingerido álcool, porque Braguin não bebe, mas pelo uso indevido do veículo.
O confronto com alguns parlamentares pode encerrar a carreira de um policial que deu novos rumos à atuação da PM. Braguin está conversando com seus advogados para entrar com ações contra o que chamou de “acusações sobre crimes não cometidos”. Por enquanto, quer tratar o assunto apenas na esfera judicial.
DUAS TONELADAS DE FOGOS (COLORINDO A NOITE, MAS SEM BARULHO!), A ATRAÇÃO ESPECIAL DE ANO NOVO NA CAPITAL
A festa vai começar quatro horas antes da meia-noite. O “Viradão do Béra”, nome da festa de troca de ano promovida pela Prefeitura de Porto Velho, terá uma sequência de cerca de dez horas seguidas de programação. O grande momento será o da meia-noite, quando começará uma sequência de oito minutos de um foguetório nunca antes visto na cidade, garante a Funcultural, responsável pela grandiosa festa para a chegada de 2026. Os fogos, cerca de dois mil quilos de todos os tipos e cores, encantarão os presentes, vão colorir o céu, mas sem qualquer barulho, como determina a legislação em vigor desde 2023.
As comemorações começam com muita música, proporcionada por DJs locais e bandas também vindas daqui mesmo. Até perto da meia-noite, a festa terá a cara de Porto Velho. Daí começa a solenidade oficial e, na troca do ano, o início do foguetório colorido. Antes da 1h da primeira madrugada de 2026, inicia a apresentação do cantor sertanejo Tierry, pouco conhecido do público mais velho, mas já com um enorme fã-clube de gente que gosta deste tipo de música e que é mais jovem.
Seguem shows da Escola de Samba São João Batista e da famosa Banda do Vai Quem Quer. Mais música, mais festa, até o amanhecer. A Prefeitura espera um público recorde para sua festa de Ano Novo.
“Será uma celebração marcada por música, alegria, cultura popular e uma grande queima de fogos para marcar a chegada de 2026”, anuncia o prefeito Léo Moraes, convidando a todos os porto-velhenses para participarem do grande evento ao lado do prédio do Relógio.
A PERGUNTA QUE NÃO CALA: COMO OS CORREIOS SAÍRAM DE UM LUCRO DE 1 BI E MEIO PARA 10 BI DE PREJUÍZOS, EM TRÊS ANOS?
Ora, por que o atual governo não seguiu as estratégias de administração dos quatro anos do governo de Jair Bolsonaro? Veja o que escreveu o link https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2021/05/correios-registra-maior-lucro-dos-ultimos-10-anos : “O Conselho de Administração dos Correios aprovou as Demonstrações Contábeis de 2020 da estatal, que apresentou lucro líquido de 1 bilhão e 530 milhões de reais, o maior resultado nos últimos 10 anos. Outros indicadores financeiros importantes também foram apurados. O patrimônio líquido obteve um crescimento de 84 por cento em relação ao ano de 2019, totalizando, aproximadamente, 950 milhões. Esses feitos sinalizam a considerável melhora da saúde financeira e dos negócios da empresa”.
Ou seja, em pouco tempo, o governo anterior transformou os Correios numa empresa eficiente e lucrativa. Todos estes avanços foram destruídos a partir do início do terceiro governo do PT. De um ano lucrativo e o primeiro ano do início da destruição da estatal foi um pulo. Em três temporadas, aquele lucro histórico se transformou num prejuízo praticamente impagável e irrecuperável.
Então, além do crescimento do lucro, por uma administração competente, que ainda aumentou o patrimônio em 84 por cento, os Correios, ficou claro, poderiam sobreviver para o resto dos tempos sempre com resultados positivos no final do seu balanço. A pergunta que não quer calar é: como conseguiram transformar um lucro de mais de 1 bilhão e meio em prejuízos de 10 bilhões em tão pouco tempo?
ROCHA DIZ QUE HONRA, RESPEITO E LEALDADE SÃO COISAS MUITO MAIS FORTES QUE PODER E DINHEIRO
“Não vale a pena qualquer coisa pelo poder. Não vale a pena qualquer coisa por dinheiro. Existem questões que são mais fortes que isto: honra, respeito, caráter, lealdade, bondade. Tudo isso é mais forte que o poder e que o dinheiro. Tudo isso é mais forte que ideologias partidárias. Tudo isso é mais forte que tudo”. Este é trecho de mensagem divulgada pelas redes sociais pelo governador Marcos Rocha neste final de ano.
Na sua mensagem de Natal, quando a divulgou com imagens ao lado da primeira-dama, Luana Rocha, e dos filhos, o governador já havia dado ênfase a temas que ele considera prioritários: “agradeçamos a Deus pela família e por tudo o que Ele nos permite viver”. E desejou aos rondonienses que “o nascimento de Jesus traga paz, união e esperança a todos os lares”.
Marcos Rocha tem defendido, aliás desde que começou a governar, que na política não vale tudo e que é desapegado ao poder. Recentemente, partiu para a prática, ao afirmar que prefere priorizar a entrega de obras até o final do ano que vem do que deixar o governo para disputar uma vaga ao Senado.
A decisão anunciada, caso se concretize em abril próximo, deixará claro que eleições e a vida política não são prioridades nos planos do atual chefe do governo rondoniense. Sua eventual saída do processo eleitoral muda tudo no quadro da sucessão e da eleição ao Senado. O apoio de Marcos Rocha pode ser vital para quem quiser se eleger.
BRENO CUMPRE TRIPLA MISSÃO E TEM SE DESTACADO NA POLÍTICA COMO NOME FORTE PARA A ASSEMBLEIA, NO ANO QUE CHEGA
Três em um. O vereador Breno Mendes, ainda jovem na política, mas com grande experiência e cumprindo seu primeiro mandato, tem conseguido conciliar tríplice atividade, todas com sucesso. Antes de tudo, ele é um defensor dos interesses maiores da coletividade. Conhecido como “Fiscal do Povo”, cresce cada vez mais no conceito da população, a quem serve como grande defensor dos consumidores e de todos os que têm seus direitos ignorados.
Num segundo momento, com a mesma intensidade, Breno tem se preocupado com as questões legais e técnicas da sua atuação como legislador. Com uma equipe especializada, ele se une à estrutura que tem à sua disposição na Câmara de Vereadores para aperfeiçoar leis, buscar alternativas, sempre com visão para a legalidade e a tecnicidade.
A terceira missão é igualmente importante. Como líder do prefeito na Câmara, Breno Mendes exerce uma função de confiança, defendendo os interesses do Executivo e conciliando-os com os interesses maiores da coletividade. Sua atuação exemplar na crise do lixo, quando aconselhou o prefeito a cancelar o contrato com a empresa que não o cumpria e, ao mesmo tempo, defendeu a comunidade mal atendida, mostrou fidelidade à sua missão e ao prefeito.
É por esta atuação destacada na vida pública que Breno tem sido citado como um dos nomes fortes para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa na disputa do ano que vem.
FOI O ANO RECORDE DE PROMESSAS VAZIAS DE QUE A BR 319 SERIA REASFALTADA. AGORA, TUDO FICOU PARA 2026
Mais um ano de promessas, juras e garantias que não têm mais volta. Outro ano igual ao anterior e aos cerca de 20 anteriores. Ou seja, o reasfaltamento da BR 319 ainda é uma obra de ficção para os cerca de 4 milhões e 300 mil habitantes do Amazonas, que continuam isolados, por terra, com o restante do país. Em 2025, provavelmente se quebrou o recorde de promessas não cumpridas em relação à obra vital para tantos milhões de pessoas que precisam que a rodovia tenha condições de tráfego o ano inteiro.
As garantias para a obra que nunca andou começaram com juras do próprio presidente Lula. Continuaram várias vezes, cada uma com uma versão diferente, pelo ministro da Infraestrutura, Renan Filho. Membros das bancadas federais do Amazonas, de Rondônia e do Acre caíram na conversa e espalharam certezas de que o asfalto na 319 iria voltar.
A última garantia absoluta foi dada novamente por Renan Filho. Em novembro, ele jurou que a licitação sairia ainda no primeiro semestre de 2026 e que o asfalto começaria a voltar ao Trecho do Meio no segundo semestre. Só não disse que, se algum juiz de primeira instância decidir pedir novos estudos ambientais, tudo será paralisado de novo. Ou seja, algum dia a BR 319 será reasfaltada? Só Deus sabe.
RIO ACRE JÁ TRANSBORDA E O MADEIRA ESTÁ ENCHENDO, DEPOIS DAS GRANDES CHUVAS NA BOLÍVIA
O ano termina e outro começa com uma notícia nada animadora para as populações ribeirinhas de Rondônia e do Acre e para as duas capitais. Os rios bolivianos que abastecem a bacia do Rio Acre e do Rio Madeira estão enchendo rapidamente e as águas começam a chegar deste lado da fronteira com bastante força. No último domingo, o Rio Acre, que atravessa Rio Branco, já superou sua cota de saturação, saltando de cerca de 11,5 metros para 14,17 metros em menos de 24 horas.
No Rio Madeira, todo o trecho dentro de Rondônia já está enchendo. Usuários da BR 364 informaram às autoridades que há ameaça de ele sair do leito em vários pontos. Na capital, o Madeirão sobe mais lentamente, mas há preocupação, já que a temporada de chuvas começou mais cedo e só deve acabar em abril.
Em abril de 2025, o Madeira atingiu 16,25 metros. Em 2014, chegou a quase 20 metros, inundando bairros inteiros. As chuvas na Bolívia preocupam. Espera-se que seja apenas um susto.
QUALQUER PESSOA PODE AJUDAR A MELHORAR AS LEIS ELEITORAIS, LEMBRA O ADVOGADO NELSON CANEDO
Cidadãos e cidadãs podem influir diretamente na legislação eleitoral. Quem lembra isso é o advogado especialista Nelson Canedo. Ele explica que o TSE tem até 5 de março para elaborar as resoluções que comandarão as eleições de 2026. Pessoas físicas ou jurídicas podem participar do processo.
As audiências públicas ocorrerão entre os dias 3 e 5 de fevereiro, presencialmente ou por videoconferência. No dia 3, os temas serão pesquisas eleitorais, auditoria e fiscalização. No dia 4, registro de candidaturas e prestação de contas. No dia 5, propaganda eleitoral, ilícitos e transporte de eleitores.
Todos que quiserem contribuir estão convidados. Quem participa pode contestar. Quem se omite aceita o que for decidido.
PERGUNTINHA
Qual destes sentimentos você tem para o nosso Brasil em relação ao Ano Novo que bate às nossas portas: esperança, alegria, euforia, medo ou pânico?
