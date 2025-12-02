Obra de microrrevestimento garante mais segurança e durabilidade na RO-133

Publicada em 02/12/2025 às 08h53
A aplicação de microrrevestimento está sendo executada em 20 quilômetros na RO-133, saindo do distrito do 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BEC) em direção ao município do Vale do Anari. O governo de Rondônia segue avançando nas melhorias das rodovias estaduais. A obra executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) utiliza a carreta que percorre todo o estado levando pavimentação renovada e melhorias estruturais para quem trafega pelas estrada diariamente.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o compromisso com o interior é fundamental. “Estamos cuidando das nossas estradas de forma responsável e contínua. Cada quilômetro recuperado representa respeito às famílias que vivem, produzem e circulam por Rondônia. A carreta de microrrevestimento tem levado melhorias pelas rodovias estaduais e reforçado a segurança de quem precisa trafegar diariamente”.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou como a obra vai melhorar o tráfego na região. “A RO-133 é um corredor importante para o escoamento da produção. Ao aplicar a capa asfáltica, garantimos maior vida útil ao pavimento, reduzimos custos de manutenção e oferecemos um trajeto mais seguro e confortável para os motoristas”.
Pai e filho, moradores da região estão felizes com o serviço
O titular da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque explicou que a restauração do pavimento sela a superfície e confere maior resistência ao asfalto, evitando infiltrações, protegendo a base da rodovia e ampliando sua durabilidade. Segundo ele, trata de uma solução eficiente que reduz o desgaste precoce e melhora a mobilidade de forma imediata.
Essa obra agrada também pai e filho, moradores na RO-133, que estão felizes vendo o microrevestimento passando em frente à residência. O pai, Agenor Saturnino dos Santos e o filho, Bruno José dos Santos comemoram. “A gente sempre esperou por esse cuidado. Ver a equipe trabalhando e a rodovia melhorando bem em frente a nossa casa é motivo de alegria. Agora dá mais segurança para a família se deslocar”, argumentou.
