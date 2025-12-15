Publicada em 15/12/2025 às 08h00
COLUNAS (RE)PUBLICADAS
Publicada – 4.2014
Republicada – 14.12.25
FOTOS
Jornal Alto Madeira, 5.1.1982
Logo após sua criação a sede da Unir passou ao prédio do Porto Velho Hotel
“Seu” Dudu liderou a Caravana Ford
Governador Jorge Teixeira, implantou o Estado
LINHA DO TEMPO
RO DO PRÉ-TERRITÓRIO AO ESTADO
“Lúcio, é possível construir uma “linha do tempo” da criação do Território até a saída do governador Jorge Teixeira?”. O pedido veio de um amigo que morou muito tempo em Ji-Paraná e agora reside em Blumenau, SC. Fui pesquisar e encontrei o que eu tinha publicado em 2020. Vai como estava.
1937 – Comerciantes da região de Guajará-Mirim enviam documento ao presidente Getúlio Vargas pedindo a criação de um Território, abrangendo terras só de Mato Grosso, desde Santo Antonio do Rio Madeira até Vila Bela com a capital em Guajará-mirim.
1940 – O presidente Getúlio Vargas vem a Porto Velho e ouve pedidos para a criação do Território Federal.
1943 – O presidente Getúlio Vargas cria vários Territórios Federais, um deles o do Guaporé, mas abrangendo também a área de Porto Velho e sendo a capital, e nomeia seu primeiro governador, Aluísio Pinheiro Ferreira.
1944 – O governador Aluísio Ferreira constitui a Guarda Territorial.
1947 – O Território elege seu primeiro deputado Federal, Aluísio Ferreira.
1955 – Confirmada a existência de um forte veio de cassiterita nas terras do seringalista Joaquim Pedro da Rocha, região do Roo Machado e começa uma invasão de garimpeiros.
1956 – O presidente Juscelino Kubistcheck assina a Lei mudando a denominação do Território, de Guaporé para Rondônia, homenagem ao Marechal Rondon.
1960 – O presidente JK manda abrir a rodovia 029 – depois BR-364.
1960 – O governador Paulo Leal manda vir de São Paulo pela rodovia uma comitiva de veículos comprados pelo Território. A caravana Ford leva dois meses para chegar a Porto Velho.
1961 – Começa a funcionar a primeira emissora de rádio, a Caiari.
1964 – Dizendo-se “agente da revolução”, o capitão Anachreonte assume como “interventor” do Território e começa uma série de prisões e perseguições.
1965 – O presidente Castelo Branco cria o 5º Batalhão de Engenharia de Construção.
1966 – Comandado pelo tenente-coronel Rogério Weber, o 5º BEC chega e se instala em Porto Velho.
1969 – O Moto Clube é o primeiro time de futebol da Amazônia Ocidental a jogar no Maracanã, na preliminar de um jogo eliminatório para Copa de 1970.
1969 – Os Territórios Federais ganham o direito de eleger seus vereadores – Rondônia tinha apenas dois municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim.
1972 – Pela última vez o trem da ferrovia Madeira-Mamoré apita e está realmente extinta a EFMM.
1972 – Sem qualquer estrutura, o Território começa a receber milhares de famílias de migrantes que chegam pela 364, criam pequenas vilas, depois municípios e cujo trabalho mudaria a economia deixando de ser extrativo-mineral para era agrícola.
1975 – O governador Humberto Guedes cria a Polícia Militar de Rondônia, que substitui a Guarda Territorial.
1977 – O governador Humberto Guedes instala cinco novos municípios no Território criados pelo presidente Ernesto Geisel.
1979 – Rondônia tem seu último governador na condição de Território, Jorge Teixeira, de Oliveira, que seria também o primeiro do Estado.
1981 – O Congresso Nacional aprova a Lei criando o Estado de Rondônia e extinguindo o Território Federal.
1982 - Instalado o Estado e, com base na Lei 41/1981, o governador Jorge Teixeira cria o Poder Judiciário e o Ministério Público.
1982 –Começa a construção da hidrelétrica de Samuel.
1982 – Primeira eleição estadual – menos para governador que só seria em 1986.
1983 – Criado, pelo governador Jorge Teixeira, o Tribunal de Contas do Estado.
1982 – O presidente João Figueiredo cria a Universidade Federal de Rondônia e nomeado seu primeiro reitor o professor Euro Tourinho Filho.
1983 – Instalada a Assembleia Estadual Constituinte em fevereiro, e em agosto é promulgada a primeira Constituição estadual, passando a Assembleia a ser Legislativa.
1984 – O presidente João Figueiredo inaugura o asfaltamento da rodovia BR-364.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!