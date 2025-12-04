Publicada em 04/12/2025 às 08h20
NO MUNDO DOS ESPORTES
COPA 2026
O sorteio dos grupos da Copa do ano que vem, deve ser realizado amanhã, 5 de dezembro, em Washington DC. Serão 48 seleções divididas em 12 grupo de 4 times em cada.
ESCANTEIO
Falta a Fifa confirmar, mas é provável que o VAR seja implantado nos jogos do mundial de 2026 em mais uma função: verificar se foi ou não foi corner. Se implantar no Brasil, do jeito que já fazem atualmente, o jogo vai ter mais uns 10 minutos.
MULHERES
As seleções femininas do Brasil estão “mandando ver” em três esportes nesses últimos dias. Confira:
1 - FUTEBOL DE CAMPO
Com 10 vitorias, 3 empates e duas derrotas, a seleção feminina de futebol encerrou o calendário deste ano vencendo o time de Portugal por 5x0. Além de Portugal, o time canarinho derrotou Itália e Inglaterra. A próxima Copa do Mundo desse naipe será no Brasil, em 2027.
2 - HANDEBOL
O time nacional feminino de handebol venceu os três primeiros jogos do Campeonato Mundial Feminino de Handebol, batendo as seleções de Cuba, República Tcheca e Suécia. Na próxima etapa o Brasil enfrenta Coreia do Sul, Angola e Noruega. Jogos são na Alemanha.
3 - FUTEBOL DE SALÃO
Depois de atropelar todas as concorrentes, de forma invicta, a seleção brasileira feminina de futsal volta à quadra na 6ª feira, num cruzamento perigoso, contra a Espanha. Os Jogos são pela I Copa do Mundo desse naipe, disputada na Tailandia.
ARBITRAGEM
Se depender das reclamações de dirigentes e jogadores o ano 2025 da Confederação Brasileira de Futebol está na contramão. Do que se lê, pelo visto, pouco se aproveita de melhoria da qualidade apresentada pelos árbitros. Pior que a cada novo jogo o nível parece cair. FTAl vez a melhor solução seja a profissionalização do departamento.
IMPRENSA
Outro setor, é por aqui mesmo, o que precisa melhorar, é a qualidade de informação do site da Federação de Futebol de Rondônia. Pouca informação e muita foto grande, parecendo que se dá mais aten~]ao à imagem do que à atividade da própria federação.
VOLEIBOL
Há três temporadas no Denso Airybees (Yokoama/Japão a brasileira Rosamaria (ponta/oposta), vai participar do Jogo das Estrelas (All-Star Game) da Terra do Sol Nascente, jogo no dia 31 de dezembro.
