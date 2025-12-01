Publicada em 01/12/2025 às 15h09
NO MUNDO DOS ESPORTES 1 de dezembro de 2025 COPA VERDE
A Copa Verde, disputada por clubes do Norte, acontece em 2026 de 25 de março a 7 de junho. O maior campeão é o Paissandu (PA) que ganhou cinco vezes.
ALCUNHAS
O Payssandu (Sport Club), este ano rebaixado para a série B do brasileirão, tem as alcunhas de Papão, Papão da Curuzu, Lobo da Amazônia, Bicolor, Bicola e Alviceleste.
HEROI
O goleiro Simeão Tavernard fez história jogando no Paissandu, onde defendeu várias vezes a seleção paraense. Entre 1948 e 1962 jogou em Porto Velho na seleção do Guaporé, no Ypiranga e no Ferroviário. Na foto Simeão, goleiro e o mais baixinho do Papão da Curuzu, campeão paraense de 1945.
BRASILEIROS CAMPEÕES
Desde sua primeira edição em 1960, quando o uruguaio Peñarol foi o ganhador, o Brasil já venceu 24 vezes a Libertadores, o primeiro foi o Santos, em 1962/63 e o último o Flamengo, em 1981, 2019, 022 e 2025.
MAIOR DA LIBERTADORES
Dede1960 o Independiente (ARG) é o que mais venceu, 7 vezes, sendo o único a ser campeão por 4 vezes seguidas: 1972, 73, 74 e 1976.
SÉRIE A DO RONDONIENSE
O campeonato rondoniense masculino de futebol 2026, série A, começa dia 17 de janeiro, conforme calendário da Federação de Futebol, com participação de sete equipes: Gazin Porto Velho EC, Sport Club Genus de Porto Velho, Barcelona FC, Rondoniense SC, Guaporé FC, Ji-Paraná FC e SE União Cacoalense.
FÓRMULA
A fórmula é simples: os clubes se enfrentarão em turno e returno e os quatro primeiros se enfrentem pelo sistema da chamada “chave olímpica”.
ANTECIPAÇÃO
O campeonato está sendo antecipado em virtude do calendário de 2026 quando deverão ser disputadas mais de 20 competições, entre estaduais e nacionais.
VOLEIBOL
Rogério Barbosa, Cleidimara Alves e Magno Pacheco, comp]oem a Junta Eleitoral Junta Eleitoral durante o processo de escolha da nova Diretoria da Federação de Voleibol de RO.
