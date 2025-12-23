Núcleo Psicossocial conclui primeira fase de projeto de Comunicação Não Violenta na mediação de conflitos

Publicada em 23/12/2025 às 10h55
O Núcleo Psicossocial de Vilhena, em parceria com o Núcleo de Conciliação e Mediação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca (Nucomed/Cejusc), concluiu na última semana a primeira fase do “Projeto Mestre Presente: Comunicação Não Violenta na Mediação de Conflitos”. A iniciativa visa transformar a abordagem de conflitos no espaço escolar, priorizando o diálogo, a escuta ativa e a resolução construtiva de problemas, em detrimento de medidas meramente punitivas.
Realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Gorete Domingos, o projeto capacitou 22 profissionais da educação ao longo de cinco encontros formativos. O ciclo abordou temas essenciais para a promoção de um ambiente escolar seguro e acolhedor, como:
⦁ Violência Doméstica e suas implicações.
⦁ Saúde Mental e Autocuidado na Educação.
⦁ Abuso Infantil: identificação e procedimentos.
⦁ Mediação de Conflitos e suas técnicas.
⦁ Comunicação Não Violenta (CNV) como ferramenta prática.
No caso da violência doméstica, a abordagem foi no sentido dos impactos no âmbito escolar, com foco na atenção dos professores para os efeitos da violência contra a mulher no desenvolvimento infantil.
Os encontros foram conduzidos pelos assistentes sociais Adriana Nicola Garvim Delmonico e Afonso Rodrigues Souza Sá, ambos do Núcleo Psicossocial da comarca, com a coordenação de José Blasio Guntzel Junior, chefe do Nucomed/Cejusc Vilhena. O último encontro contou com a participação especial da servidora conciliadora Maria da Conceição.
Próxima fase
A segunda etapa do projeto está programada para o primeiro semestre de 2026. O foco será a aplicação prática dos conceitos aprendidos, implementando a Comunicação Não Violenta e a mediação de conflitos como ferramentas essenciais para a construção de um ambiente escolar mais saudável, cooperativo e pacífico, onde todos possam se desenvolver plenamente.
