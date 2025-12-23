Nos mês de novembro a Vigilância em Saúde realizou cobertura vacinal em todos os setores do município
Por Assessoria
Publicada em 23/12/2025 às 11h03
Por trás de cada número, existe cuidado . Por trás de cada ação, existe gente comprometida com a saúde da nossa população .

No mês de novembro, a Vigilância em Saúde de Espigão D’Oeste esteve presente em todos os cantos do município , levando vacinação , realizando intervenções , monitorando a qualidade da água e protegendo vidas todos os dias. São dados que mostram trabalho , mas, acima de tudo, mostram responsabilidade, dedicação e respeito com cada família espigoense .

Quando a saúde pública funciona, quem ganha é a população . Seguimos firmes, com planejamento, técnica e humanidade , cuidando do presente e construindo um futuro mais seguro para todos.

Prefeitura de Espigão D’Oeste. Trabalho que aparece, cuidado que se sente

Geral ESPIGÃO DO OESTE
