Natal iluminado transforma Rio Crespo e marca um momento histórico no município

Publicada em 13/12/2025 às 10h26
A Prefeitura de Rio Crespo realiza, em 2025, uma ação inédita que passa a integrar o calendário afetivo e simbólico da cidade. Com o projeto "Natal Iluminado, um sonho que começa", o município vive, pela primeira vez, uma iluminação natalina planejada, abrangente e pensada para valorizar os espaços públicos e proporcionar à população uma experiência visual e emocional nunca antes vivida em Rio Crespo.
A decoração contemplou importantes vias e órgãos públicos do município. As avenidas Afonso Gago e Joaquim Pedro Sobrinho receberam iluminação especial, assim como o Centro de Eventos Wesllen, a UBS Emílio Gavioli e o CRAS Rozane dos Santos de Farias. Os locais foram transformados em pontos de convivência, contemplação e registro de momentos em família, fortalecendo o espírito natalino e a ocupação positiva dos espaços urbanos.
Com iluminação em tom branco quente, a decoração cria um ambiente acolhedor, seguro e harmonioso, reforçando o clima de união, esperança e celebração que marca o período natalino. Elementos decorativos como renas iluminadas e presépio completam o cenário, tornando a cidade mais atrativa para moradores e visitantes e estimulando a circulação noturna e o convívio comunitário.
Mais do que luzes e enfeites, o "Natal Iluminado, um sonho que começa" representa um novo olhar da gestão municipal para a valorização da cidade e das pessoas. A ação simboliza cuidado com os espaços públicos, respeito à tradição cristã do Natal e compromisso com iniciativas que fortalecem o sentimento de pertencimento da população.
Ao proporcionar esse momento histórico, a Prefeitura de Rio Crespo reafirma seu compromisso em construir uma cidade cada vez mais humana, acolhedora e preparada para viver grandes experiências coletivas, começando por um Natal que entra para a memória do município.
