Mutirão Rio Limpo reúne caiaqueiros e pescadores no encerramento da Agrotec 2025

A manhã deste domingo (30) foi marcada por uma ação ambiental na orla do Rio Madeira, durante o último dia da Agrotec - 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar. A 16ª edição do Projeto Rio Limpo, executado pela Associação de Pescadores Esportivos e Amadores de Rondônia (Sopescar) em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, reuniu caiaqueiros, pescadores esportivos, amadores, profissionais e a comunidade ribeirinha.
A ação tem como objetivo recolher resíduos acumulados às margens do rio, promover conscientização ambiental e orientar a população sobre o descarte correto do lixo. O material recolhido seguiu para triagem: o que é reciclável recebe destinação adequada e o restante é encaminhado para tratamento correto. O mutirão já passou por Jaci-Paraná, Candeias do Jamari, Rio Preto, Rio Novo e Rio Madeira, e pela segunda vez foi realizado na capital.
Marcelo Reis, presidente da Sopescar, destacou o engajamento da comunidade. “Foi surpreendente. A maioria dos flutuantes e das pessoas que moram aqui já estavam com o lixo separado em sacos. Isso é muito bom. Ao final, conseguimos retirar cerca de uma tonelada e meia de resíduos. O volume foi menor justamente porque as áreas já estavam limpas. Algumas partes o rio levou, mas o resultado foi muito positivo”.
Para o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a ação reforça o compromisso ambiental do município. “A Prefeitura é parceira porque entendemos que o Rio Madeira é parte da nossa identidade. O Projeto Rio Limpo cumpre um papel importante de educação ambiental, mobilização social e preservação do nosso patrimônio natural. É um trabalho que une esporte, cidadania e responsabilidade”.
O prefeito Léo Moraes também destacou a importância da mobilização na orla. “Cuidar do Rio Madeira é cuidar da nossa história. Esse trabalho mostra que quando a população participa, o resultado aparece. Queremos o rio limpo, vivo e valorizado, e ações como esta fortalecem esse caminho”.
A união dos caiaqueiros foi um dos pontos fortes do mutirão. Breno Batata, presidente dos Caiaqueiros de Rondônia, ressaltou a mobilização conjunta. “É gratificante ver caiaqueiros de vários municípios se unindo para cuidar do nosso rio. A Agrotec trouxe esse movimento para mais perto da população, e isso fortalece a nossa causa”.
Almir Uchoa, presidente dos Caiaqueiros de Porto Velho, reforçou o caráter educativo da ação. “Cada saquinho de lixo recolhido representa um impacto positivo no meio ambiente. Participamos porque acreditamos que o exemplo transforma”.
A Agrotec 2025 é realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semagric, com apoio da Semtel, Funcultural, ADPVH, SMCL e Sebrae, reunindo iniciativas que valorizam produção rural, educação ambiental e participação comunitária.
