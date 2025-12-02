Musica e dança marcam programação do Recital do CMACE

Publicada em 02/12/2025 às 15h57
O Teatro Banzeiros recebeu, nesta segunda-feira (1), o recital de música e dança do Centro Municipal de Arte, Cultura e Educação (CMACE) Francisco Lázaro dos Santos - Laio. O encontro reuniu alunos de diferentes faixas etárias que, ao longo do ano, participaram gratuitamente das aulas oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).
No palco, crianças e jovens apresentaram os resultados das atividades práticas de guitarra, piano, voz, bateria, baixo, escaleta, ballet e outras modalidades artísticas que fazem parte da formação oferecida pelo centro.
A noite começou com a emoção de famílias que vieram de vários bairros da cidade. Entre elas estava Vandreiana Maia, autônoma, moradora do Jardim Eldorado. Ela foi ao teatro para assistir à apresentação da filha, a pequena Emanuelly Maia, aluna de ballet. “Quando vi minha filha entrando no palco, meu coração acelerou. A gente acompanha a dedicação dela em casa, mas ver tudo isso acontecendo na nossa frente é uma sensação que não dá para explicar. Fico muito orgulhosa por ela e por todo o trabalho que fazem com essas crianças”.
O diretor do CMACE Laio, Luiz Carlos, destacou que o recital simboliza o fechamento de mais um ciclo de aprendizado construído ao longo do ano. Para ele, o evento representa um momento de reconhecer o esforço dos alunos e dos instrutores. “Durante todo o ano desenvolvemos ações que incentivam a arte e a cultura. Hoje é o dia em que os estudantes têm a chance de mostrar ao público tudo o que aprenderam e aperfeiçoaram nas aulas de música e dança. É um orgulho ver cada um deles crescendo artisticamente”.
Para 2026, a expectativa é de ampliar ainda mais a participação da comunidade nas atividades culturais. Em janeiro, será divulgado o edital para novas inscrições, abrindo oportunidade para que crianças e jovens iniciem ou deem continuidade à formação artística dentro do projeto.
A diretora de Políticas Educacionais da Semed, Roseli Maria, reforçou que o recital representa o encerramento de meses de dedicação. “O Laio é um espaço onde trabalhamos com as crianças dentro de um centro de artes que oferece atividades complementares. Cultura e arte têm um papel essencial na vida delas, e nossos instrutores desenvolvem, ao longo do ano, diversas oficinas de música, dança e até teatro. A cada semestre, os centros prestam contas às famílias, mostrando tudo o que foi construído com os alunos. As apresentações são o resultado desse trabalho contínuo”.
Quem também acompanhou as apresentações foi o casal Jucelia Ferreira e Mariano dos Santos. Com eles estava Ana Maria, avó do estudante David Luiz, de 11 anos. A família, moradora do bairro Mariana, compareceu ao Teatro Banzeiros especialmente para assistir ao desempenho do menino no recital. “Ver o David se apresentando, tão confiante, é emocionante. A gente sente que ele está crescendo não só como estudante, mas como pessoa. É muito bonito ver o valor que a arte tem trazido para a vida dele”.
O prefeito Léo Moraes falou da importância da formação artística na infância. “A música e a dança têm um papel importante na formação das crianças. Desde cedo, elas desenvolvem coordenação, raciocínio, convivência e trabalho em grupo. Essas experiências contribuem para formar cidadãos mais sensíveis e preparados para a vida. A prefeitura segue apoiando iniciativas que valorizam a arte e garantem oportunidades para nossos jovens”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!