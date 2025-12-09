“Muito emocionado”: Wagner Moura agradece apoio após nomeações ao Globo de Ouro

Publicada em 09/12/2025 às 10h20
Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho celebraram juntos as indicações de O Agente Secreto ao Globo de Ouro 2026. A dupla apareceu em um vídeo publicado nesta segunda-feira (8), logo após desembarcar no México, agradecendo ao público pelo apoio à produção.
O longa concorre a duas categorias importantes — Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Filme de Drama — enquanto Wagner disputa o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama. No registro, Kleber Mendonça Filho agradeceu a repercussão positiva: “Só para agradecer toda a energia e toda a atenção que estamos recebendo com essas indicações ao Globo de Ouro.”
Na sequência, Wagner ressaltou o envolvimento do público brasileiro com o projeto. “Não só pelas indicações, né? Por todo o apoio desde o começo. É muito bonito ver a conexão de um povo com sua cultura, com seus artistas, com sua arte. Fico muito emocionado”, afirmou.
A Agente Secreto se passa em 1977, durante a ditadura militar. Moura interpreta Marcelo, um cientista que trabalha em uma universidade pública de Pernambuco e se torna alvo de perseguição após contrariar interesses da indústria de energia. Ameaçado de morte, ele é obrigado a se esconder. O longa foi escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!