MPRO realiza evento “Luzes da Nossa Terra” nesta sexta-feira (5/12)

O Ministério Público de Rondônia fará nesta sexta-feira (5/12) o evento “Luzes da Nossa Terra”, quando será acesa a iluminação de fim de ano do prédio-sede, da Escola Superior (Empro) e do edifício-garagem. A ação ocorre em frente ao MPRO, com início às 18h, e será aberta ao público.
Programação
O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, fará a abertura da noite. Em seguida, será feito o acendimento da iluminação. Haverá ainda a participação do Coral Canto Livre, que apresentará uma cantata natalina com a encenação do nascimento de Jesus. A Orquestra Villa Lobos também abrilhantará a programação.
Espaço de convivência
O trecho da rua Jamari em frente à instituição ficará interditado para a criação de uma área de lazer. O espaço terá barracas com pratos da região e artesanato local, dentre outros produtos. Haverá ainda uma área com mesas e cadeiras para o maior conforto dos participantes. A atividade marca a confraternização entre membros e servidores da instituição e valoriza a cultura local.
