Ministro das Comunicações destaca objetivo de antecipar conclusão da cobertura nacional de 5G para 2027

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou que o Governo do Brasil está acelerando a expansão da conectividade no país, com avanço simultâneo do 5G nas cidades e do 4G na zona rural. Em entrevista ao programa “Bom dia, Ministro” desta terça-feira, 2 de dezembro, ele ressaltou que todas as capitais já contam com 5G e que o objetivo é antecipar a conclusão da cobertura nacional para 2027.
“Telefonia móvel é um serviço essencial hoje para a nossa população e a gente vem cumprindo esse papel. Estamos acelerando as contratações previstas no edital do 5G, que aconteceu no leilão em 2021. Temos mais de 2 mil cidades com essa tecnologia e a ideia é cada vez mais a gente poder ampliar essa tecnologia para mais municípios para atender essa população”, afirmou Siqueira Filho.
AVANÇOS — Recentemente, o avanço do sinal 5G no Brasil ultrapassou 64% de cobertura, acima do patamar de 57% previsto para 2027 pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O ministro destacou que todas as capitais já contam com a tecnologia e que a expansão agora avança para periferias e cidades menores, com meta de antecipar a conclusão da cobertura nacional de 2028 para 2027.
“A ideia é que a gente consiga antecipar isso, que a previsão da conclusão é 2028, que a gente consiga antecipar para 2027. Para isso, todas as operadoras de telefonia móvel, tanto as mais tradicionais como as novas entrantes, estão trabalhando para que a gente consiga antecipar isso”, destacou.
NOVO LEILÃO — Para ampliar ainda mais o alcance da internet móvel, especialmente em áreas remotas, o governo lançará um novo leilão da faixa de 700 MHz em janeiro, segundo o ministro. A medida permitirá aumentar a capilaridade da rede e incentivar a participação de novas operadoras, contribuindo para levar o serviço onde ainda há baixa oferta de conectividade. “Novas empresas poderão acessar esse leilão para que a gente consiga ampliar essa cobertura”, completou o ministro.
CLANDESTINIDADE — Sobre o combate aos serviços clandestinos, o ministro afirmou que o governo atua em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Anatel para coibir provedores clandestinos e o acesso ilegal a canais de TV paga, o chamado “gatonet”. Segundo ele, fiscalizações estão em curso e os resultados serão divulgados nos próximos meses.
“Aqueles que estão, de forma irregular, fazendo um desserviço à nossa população, a gente está intensificando as fiscalizações através da Anatel, que tem a prerrogativa para poder fazer esse tipo de fiscalização. Nos próximos meses, teremos o resultado e a conclusão desses trabalhos”, disse Siqueira, alertando ainda que a contratação de serviços piratas é crime e pode expor usuários a conteúdos impróprios e riscos de segurança.
“Isso é uma contratação ilegal, onde o serviço e os canais estão no equipamento de forma ilegal, abrindo vários conteúdos que não fazem sentido em determinado momento. Às vezes, crianças estão assistindo esse tipo de serviço, programas que não condizem com a necessidade da nossa população. Então é uma preocupação social nossa, do governo.”
INCLUSÃO DIGITAL — A inclusão digital nos territórios mais distantes é outra prioridade. O novo leilão previsto para 2026 contemplará comunidades acima de 600 habitantes, com foco em localidades isoladas da Região Norte e áreas ribeirinhas, ampliando a presença do 5G móvel. “Será uma fase complementar, onde essas localidades serão beneficiadas com a tecnologia 5G móvel. Essa é a nossa meta”, registrou o ministro.
