Minicípio de Pimenta Bueno consquista Selo Diamente de Transparência da ATRICON

Publicada em 19/12/2025 às 14h32
A Prefeitura de Pimenta Bueno recebeu o Selo Diamante da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), uma das mais importantes certificações nacionais voltadas à transparência pública. A premiação reconhece os portais que atingem o mais alto nível de excelência na disponibilização de informações para a população.
O Selo Diamante é concedido apenas aos municípios que cumprem rigorosos critérios de avaliação, incluindo clareza e organização dos dados, acessibilidade, atualização constante e amplo acesso às informações sobre gastos públicos, licitações, contratos, receitas, despesas, estrutura administrativa e políticas públicas.
A conquista demonstra o compromisso da gestão municipal com a boa governança, a responsabilidade administrativa e o respeito ao cidadão, promovendo um ambiente de confiança e participação social. O reconhecimento também reforça o empenho das equipes técnicas que diariamente trabalham para manter o Portal da Transparência atualizado e acessível para todos.
Com o Selo Diamante, Pimenta Bueno se destaca no cenário estadual e nacional como referência em transparência, reafirmando seu compromisso com a eficiência pública, a ética e a prestação de contas à sociedade.
Prefeitura de Pimenta Bueno — Transparência que fortalece a confiança e garante direitos.
