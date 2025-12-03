Mercado Cultural marca o Dia do Samba nesta quarta-feira (03)

Publicada em 03/12/2025 às 11h12
O Mercado Cultural recebe nesta quarta-feira (03) uma programação em homenagem ao Dia do Samba. O evento reunirá o público que acompanha o ritmo, com música, dança e manifestações culturais que reforçam a identidade do país.
A atração da noite será o cantor Beto Cézar, conhecido por suas interpretações do samba e por valorizar as raízes do gênero. Ele apresentará um repertório com clássicos e composições autorais.
Segundo o gerente da divisão de ação cultural da Funcultural, Emerson Garcia, esta é uma oportunidade para a população conhecer mais sobre o samba e prestigiar artistas locais. “Preparamos uma programação a partir das 19h no Mercado Cultural, que é um dos atrativos da capital e já se tornou referência nesses eventos”.
O prefeito Léo Moraes ressaltou que ações culturais ampliam o acesso da população às manifestações artísticas da cidade. “Eventos como este aproximam a comunidade da nossa cultura e ajudam a fortalecer os espaços públicos como locais de encontro e convivência”.
O Dia do Samba, comemorado em 2 de dezembro, integra a programação cultural da cidade, transformando o Mercado Cultural em ponto de encontro de artistas, famílias e moradores. A edição reforça a importância do gênero como expressão artística e patrimônio cultural. A entrada é gratuita.
