Melhor amigo de Ana Castela elogia postura de Zé Felipe: “É um cara massa”

A carta publicada por Zé Felipe para anunciar o fim do relacionamento com Ana Castela continuou repercutindo nas redes sociais mesmo após o comunicado oficial. Desta vez, quem se manifestou foi Odorico Reis, melhor amigo da cantora, ao comentar publicamente a postura adotada pelo cantor.
Em publicação no X (antigo Twitter), Odorico elogiou o conteúdo do texto divulgado por Zé Felipe, destacando o cuidado do artista ao mencionar pessoas próximas à ex-namorada. Para o influenciador, a carta evitou interpretações equivocadas sobre o término.
“Como o Zé é um cara massa, não tinha nem que ter xuxado os amigos na carta, mas fez questão em falar bem da família e dos amigos (que estão no entorno desde o começo com a Ana)”, escreveu.
Na sequência, Odorico reforçou que a atitude do cantor foi uma forma de não alimentar especulações. “É sobre não deixar margem pra nada e nem ninguém”, completou, ao comentar o impacto da mensagem nas redes.
O fim do relacionamento também provocou manifestações indiretas de pessoas próximas a Zé Felipe. Virginia Fonseca, ex-esposa do cantor, publicou uma frase de cunho religioso que chamou atenção dos seguidores: “Planejamos muitas coisas, mas no fim, a vida segue o roteiro escrito por Deus”.
Já a mãe do cantor, Poliana Rocha, compartilhou mensagens que foram interpretadas como reflexivas. Durante a madrugada, ela escreveu estar “em oração” e, horas depois, publicou uma foto do neto José Leonardo, filho de Zé Felipe e Virginia, acompanhada da legenda: “Perfeição existe”.
As publicações ocorreram poucas horas após Zé Felipe tornar público o término com Ana Castela, encerrando oficialmente um relacionamento que vinha sendo acompanhado de perto pelos fãs e que segue gerando comentários e análises nas redes sociais.
