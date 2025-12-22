Marcos Rogério reforça pré-candidatura ao Governo de Rondônia e garante Máximo e Scheid ao Senado

Publicada em 22/12/2025 às 15h52
O Partido Liberal (PL) realizou, ao longo do último sábado, uma reunião em Rondônia para discutir os rumos da legenda nas eleições de 2026. De acordo com publicação divulgada pelo senador Marcos Rogério, presidente estadual da sigla, o encontro teve como objetivo alinhar estratégias e definir diretrizes para o próximo pleito.
Na ocasião, foi anunciada a intenção do PL de lançar candidaturas próprias ao Governo do Estado, ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa.
Segundo o texto divulgado após a reunião, o partido pretende apresentar nomes identificados com a direita e o conservadorismo, alinhados aos princípios da sigla e ao presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro. A publicação afirma que o propósito central da legenda é estruturar um projeto político com identidade própria para disputar os principais cargos eletivos em Rondônia em 2026.
Durante o encontro, o senador Marcos Rogério participou das discussões e se manifestou sobre o cenário político estadual e nacional. Em sua fala, ele destacou que seu nome já é conhecido no estado e no país. “Rondônia e o Brasil já conhece o Marcos Rogério, o que pensa, o que defende e como faz”, afirmou.
Ao abordar a possibilidade de disputar o governo estadual, Marcos Rogério ressaltou a necessidade de diálogo amplo. “Mas como pré-candidato a governador, eu tenho que ter a capacidade de dialogar com todos para mostrar que Rondônia precisa de um governo que tenha a capacidade de olhar para quem está sofrendo aqui", declarou.
Na sequência, o senador mencionou temas como violência, desenvolvimento econômico e geração de empregos. “As pessoas estão com medo porque a violência cresceu, que precisa de avançar com o projeto das agroindústrias, que precisa avançar com a geração de emprego, renda, desenvolvimento”, disse.
Ainda segundo Marcos Rogério, o momento exige unidade interna no campo político.
“Esse é o momento da gente buscar essa unidade, buscar essa soma. Ah, mas tem um grupo ali que não pensa igual a gente. Essa não é a hora”, afirmou. Ele também destacou a importância de manter princípios e valores. “Não mude os seus valores, os seus princípios, a defesa do que você faz, mas tenha capacidade”, completou.
Em outro trecho da fala, Marcos Rogério relatou encontros realizados com gestores municipais.
“Eu tenho que saber o sentimento de quem está dentro de casa, o que que quer, o que que pensa, qual é o caminho que a gente deve somar”, disse. Segundo ele, houve conversas com prefeitos e vereadores para compreender as expectativas em relação ao futuro do estado.
“Fiz isso com os prefeitos e eu quis, antes de fechar o ano, reunir os vereadores para também sentir qual é o desejo, qual é o sentimento em relação ao futuro do Estádio Rondônia”, afirmou.
O senador também destacou sua trajetória política e ligação com o estado. “Eu sou um filho de Rondônia, nasci aqui, cresci aqui, fui vereador dessa cidade, deputado federal pelo Estádio Rondônia e no ano que vem a gente tem um projeto novo pela frente”, declarou. Em seguida, mencionou que as conversas com prefeitos resultaram em concordância quanto ao cenário político. “E eu conversei com os prefeitos, foi unanimidade, porque é um sentimento que eles têm”, afirmou.
Ao final da manifestação, Marcos Rogério anunciou publicamente sua disposição para disputar o Executivo estadual. “O que eu queria dizer a vocês hoje é o seguinte, eu estou com o meu nome à disposição e pronto para ser pré-candidato a governador do Estado do Rondônia”, encerrou.
Chapa do PL ao Senado
Ainda durante o encontro partidário, em outro trecho do discurso, o congressista detalhou a formação da chapa do Partido Liberal ao Senado Federal em Rondônia. “Então, o Fernando está junto conosco no projeto, vai compor conosco uma das vagas para o Senado Federal, para o Senado da República, doutor Fernando Máximo”, afirmou. Na sequência, Marcos Rogério recordou um compromisso assumido pelo presidente da legenda. “E todos sabem, o presidente Bolsonaro, antes de acontecer tudo isso com ele, fez um compromisso de lançar uma das vagas para o Senado, que é o pecuarista Bruno Scheid”, disse. Ao encerrar, o senador concluiu: “Hoje é Fernando Máximo e Bruno Scheid a nossa chapa para o Senado”.
