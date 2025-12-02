Manutenção asfáltica reforça mobilidade na RO-257, entre perímetro urbano de Ariquemes e o distrito 5° BEC

Publicada em 02/12/2025 às 14h41
O governo de Rondônia avança com uma ampla recuperação viária na RO-257, contemplando 105 quilômetros de manutenção asfáltica que se estendem do perímetro urbano de Ariquemes até o distrito de 5° BEC, no Vale do Jamari. A obra, realizada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio da usina de asfalto de Ariquemes, e tem como principal objetivo devolver qualidade de tráfego, segurança e fluidez aos motoristas, produtores rurais e transportadores que utilizam diariamente a rodovia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a intervenção é fundamental para o desenvolvimento regional. “A RO-257 é uma área que liga comunidades, fortalece a produção agrícola e movimenta a economia de todo o Vale do Jamari. A manutenção da rodovia representa um investimento direto na mobilidade, na economia local e no bem-estar da população da região”, salientou.
A obra é realizada por meio da usina de asfalto de Ariquemes
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou que a obra segue critérios técnicos e manutenção preventiva. “O trecho entre Ariquemes e o 5° BEC possui tráfego intenso, com veículos pesados do agronegócio e do setor industrial. Nosso planejamento considera esse volume e prioriza ações que garantam durabilidade.”
O responsável pela Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, explicou que o planejamento adotado na obra buscou equilibrar eficiência técnica e agilidade operacional. “A equipe priorizou intervenções capazes de preservar a camada asfáltica existente ampliando o desempenho da rodovia ao longo do tempo, garantindo melhores condições de tráfego para quem utiliza a rodovia diariamente.”
O gerente da usina de asfalto de Ariquemes, Emerson Santos, responsável pela execução, destacou a eficiência da estrutura. “A produção de massa asfáltica aqui em Ariquemes permite que a obra seja realizada com rapidez e precisão, não dependendo de transporte de longas distâncias, evitando perdas de qualidade do asfalto. Nosso foco é entregar um pavimento uniforme e resistente, que suporte o clima da região e o peso dos veículos que circulam diariamente”, pontuou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!